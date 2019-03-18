Донбас сенсаційно поступився в плей-оф УХЛ

Білий Барс за 27 секунд до кінця матчу вирвав перемогу в Донбасу і розмочив рахунок у серії

У Білій Церкві відбувся третій матч півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч між донецьким Донбасом і білоцерківським Білим Барсом.

Дуже в'язкий і важкий поєдинок з великою кількістю небезпечних і грубих моментів провели обидві команди. І хоч в першому періоді "барси" перекидали своїх гостей з Донецька з рахунком 12:8, але на табло за підсумком перших 20 хвилин зустрічі так і залишилися нулі.

Закинуті шайби вболівальники побачили лише на екваторі зустрічі, коли спочатку Назар Ружніков зумів скористатися помилкою оборони донеччан і відкрити рахунок в матчі. А потім капітан Донбасу Віктор Захаров відправив шайбу точно в ближній верхній кут воріт Кирила Кучера і зрівняв цифри на табло.

Третя двадцятихвилинка пройшла при гострій боротьбі на всіх ділянках майданчика, однак вийти вперед жодній з команд не дозволяла відмінна гра Кирила Кучера і Богдана Дяченка. Доля матчу вирішилася за 27 секунд до кінця основного часу, коли Юрій Качан зміг прошити голкіпера донеччан і закинути переможну шайбу в цьому бою.

Таким чином ця перемога дозволила Білому Барсу розмочити рахунок у півфінальній серії і продовжити її до п'яти поєдинків.

Нагадаємо, що четвертий матч в серії команди зіграють вже 19 березня в 18:45. Пряма трансляція зустрічі буде доступна в ефірі телеканалу XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

17 березня

плей-оф

Білий Барс - Донбас 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Рахунок в серії: 1:2

Джерело - Чемпіон.