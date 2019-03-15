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Донбас в одну шайбу обіграв Білий Барс і подвоїв перевагу в серії

Сьогодні 10:43 584 0
Білоцерківці звели розрив в рахунку до мінімального за півтори хвилини до кінця основного часу
Донбас в одну шайбу обіграв Білий Барс і подвоїв перевагу в серії

У Дружківці відбувся другий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між Донбасом і Білим Барсом. Раніше донеччани впевнено обіграли візаві 9:1.

Уже до середини другого періоду Донбас вів у матчі 3:0, завдяки точним кидкам Тиграна Манукяна, Дмитра Ігнатенка і Іллі Коренчука. З боку могло здатися, що результат першого матчу, коли донеччани без особливих проблем відправили 9 шайб у ворота суперника, може повторитися.

Але варто віддати належне Білому Барсу - Костянтин Буценко налаштував команду належним чином, і "барсам" вдалося зрівняти рахунок. По разу більшість реалізували Назар Ружніков і Максим Ядловський, після чого останній відправив ще одну шайбу в ворота Богдана Дьяченка - але вже в рівних складах.

Третій період видався найбільш нервовим для обох команд. Вадим Мазур і Олександр Костіков зробили перевагу донеччан комфортною, і Донбас став грати на утримання рахунку. Але за півтори хвилини до кінця основного часу Владислав Куцевич обікрав захисника господарів і скоротив розрив до мінімального.

На останній хвилині Костянтин Буценко зняв голкіпера і випустив шостого польового гравця, але зрівняти рахунок Білому Барсу це не допомогло. Донбас повів у серії 2:0, і зробив хороший заділ для проходу в фінал плей-оф.

Наступний матч між командами відбудеться 17 березня о 17:00 в Білій Церкві. Пряма трансляція гри - на телеканалі XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

плей-оф, півфінал

Донбас - Білий Барс 5:4 (1:0; 2:2; 2:2)

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Донбас, #Білий Барс
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