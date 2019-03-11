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Донбас – Білий Барс, Кременчук – Дніпро. Анонс півфіналів плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч

Сьогодні 17:18 2296 0
Кременчук і Донбас вступають в битву за місця у фіналі
Донбас – Білий Барс, Кременчук – Дніпро. Анонс півфіналів плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч

11 і 12 березня в чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч стартують півфінальні серії плей-офф, в рамках яких за місця у фіналі змагатимуться Кременчук і Дніпро, а також Донбас і Білий Барс.

11 і 13 березня

18:30 Кременчук – Дніпро, пряма трансляція – телеканал XSPORT

Півфінальну серію плей-офф відкриють чинний віце-чемпіон України Кременчук та дебютант чемпіонату Дніпро. Кременчужани, які посіли друге місце за підсумками регулярного чемпіонату, отримують право починати півфінал на домашньому майданчику.

На відміну від містян, які отримали тижневу фору, Дніпро готувався в матчів 1/2 фіналу через поєдинки з Крижаними Вовками. Чвертьфінал підопічні Дмитра Підгурського провели непогано, в цілому закинувши в ворота киян 12 шайб і вигравши обидва поєдинки серії.

Якщо говорити про очних зустрічах цих команд, то з 8 поєдинків 6 залишилися за командою з Кременчука, два з яких команда Олександра Савицького виграла в овертаймі. Ті два поєдинки, які залишилися на рахунку у Дніпра, також завершувалися або в додатковий час, або в серії післяматчевих кидків.

Всього у 8 матчах містяни завдали 282 кидки по воротах херсонців, з яких реалізували 21 момент. Більшість закинутих шайб - 8 - довелося на перші періоди зустрічей. У других періодах кременчужани закинули 4 шайби, а  у третіх - 7. В овертаймах з 12 кидків команда з Кременчука тільки один раз змогла вразити ворота противника.

Дніпро в 8 очних зустрічах з Кременчуком створив 239 моментів, з яких тільки 17 стали гольовими. Найбільш
результативними для херсонців були другий і третій періоди, в яких вони закинули по 6 шайб. У першому ж відрізку зустрічей дебютанти чемпіонату закинули 3 голи. У додатковому часі херсонці перекидали своїх опонентів, завдавши 14 кидків в створ воріт, проте реалізувати вони також змогли тільки один момент.

Варто відзначити, що в цій парі зустрінуться кращі напад і захист поточного розіграшу чемпіонату - кременчужани реалізовували кожен сьомий гольовий момент, закинувши в цілому 205 шайб, а херсонці нейтралізували 93.8% атак противника і пропустили всього 70 голів.


Найкращим бомбардиром Кременчука в матчах проти херсонського клубу став Іван Савченко, який в 8 матчах набрав 9 (2+7) очок. Найбільша кількість шайб у ворота Дніпра - 4 - відправив партнер Івана по ланці - Тимур Гриценко.

У Дніпра найчастіше в воротах "городян" відзначався Микола Коляда, який заробив 9 (3+6) балів. На другому місці розмістився Олексій Янішевський, який в 6 матчах записав собі в актив 6 (3+3) очки. Варто відзначити, що Олексій, після тривалої паузи через травму, повернувся на лід тільки на старті чвертьфінальної серії.

12 і 14 березня 

18:30 Донбас – Білий Барс, пряма трансляція – телеканал XSPORT

Другу півфінальну пару становлять чинний чемпіон України Донбас і білоцерківський Білий Барс. Команди завершили регулярний чемпіонат на першому і четвертому місцях відповідно. У зв'язку з цим донеччани отримали право розпочинати серію на домашній арені в Дружківці.

Донбас, як і Кременчук, пропустив стадію чвертьфіналу і отримав тиждень для плідної підготовки до вирішальних матчів сезону. У свою чергу, Білий Барс готувався до півфіналу на практиці, вигравши два матчі проти харківського МХК Динамо.

Всі 8 очних зустрічей команд залишилися за донецьким клубом із загальним рахунком 45:9. Тільки один раз у "Білого Барса" вийшло відняти очки у чинного чемпіона України, перевівши зустріч в додатковий час.

У більшості з 28 спроб донеччани реалізували 10 моментів, а також змогли двічі відзначитися, маючи на одного гравця менше. Білоцерківці мали набагато більше спроб реалізувати більшість, проте з 45 вилучень противника, підопічні Костянтина Буценка реалізували тільки 6.

Найрезультативнішими для донеччан стали заключні відрізки зустрічей - всього за треті періоди в ворота Білого Барса донецька команда відправила 17 шайб. У першій і другій двадцятихвилинці гравці Донбасу відрізнялися по 12 і 15 разів відповідно.

Для команди Костянтина Буценка найвдалішими можна назвати другі періоди матчів, в яких вони по 5 разів відзначилися у воротах Донбасу. У перших двадцятихвилинках "барси" тричі вразили ворота противника, а за останні 20 хвилин закидали тільки 1 раз.

Кращим бомбардиром Донбасу в матчах проти білоцерківського клубу став Олександр Костіков, який в 7 матчах набрав 13 (8+5) очок. Стільки ж балів набрав і капітан команди Віктор Захаров, а кращий форвард команди Віталій Лялька в матчах проти "Білого Барса" заробив 10 (4+6) очок.

У Білого Барса найчастіше відрізнявся захисник Сергій Логач, який набрав 4 (2+2) очки в 8 матчах. По три бали собі в актив записали Денис Бородай, Павло Таран та Микита Лєсников.

Джерело - Чемпіон.

#Донбас, #Кременчук, #УХЛ
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