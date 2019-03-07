Огляд других поєдинків 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч

Дніпро і Білий Барс видобули "сухі" перемоги в серіях і добули путівки в півфінал

5 і 6 березня пройшли другі матчі 1/4 фіналу плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках яких Дніпро вдома всуху обіграв Крижаних Вовків, а Білий Барс здобув перемогу над МХК Динамо. Таким чином херсонська і білоцерківська команди продовжать розіграш плей-оф на стадії півфіналу проти Кременчука та Донбасу.

Чемпіонат України, УХЛ

плей-оф, чвертьфінал

Дніпро - Крижані Вовки 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Після того, як херсонці розгромили Вовків у Києві (7:1), вони розраховували на перемогу і в домашньому поєдинку. Настрій херсонської команди відразу відобразився і на табло - ще до першої перерви кияни горіли 0:3. У другій двадцятихвилинці команда Дмитра Підгурського ще двічі прошила Віталія Власенка і зняла питання про переможця в цьому матчі. І хоч в третьому періоді кияни стали акуратніше грати в обороні і більше не дозволили забивати противнику, але закинути шайбу престижу у них так і не вийшло.

Про постійний пресинг на ворота Крижаних Вовків свідчить і статистика кидків - херсонці перекидали своїх опонентів з рахунком 53-19, повністю нав'язавши киянам свою гру.

Варто відзначити, що голкіпер Дніпра Олег Петров оформив ювілейний, десятий, шатаут в сезоні. Також, вперше після перенесеної операції, на лід вийшов форвард Олексій Янішевський, який відзначив своє повернення закинутою шайбою.

"Суха" серія із загальним рахунком 12:1, Крижані Вовки завершили свої виступи в цьому сезоні, а Дніпро продовжить боротьбу за медалі в півфіналі плей-оф проти віце-чемпіона України.

Чемпіонат України, УХЛ

плей-оф, чвертьфінал

Білий Барс - МХК Динамо 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

У Білій Церкві відбувся другий матч чвертьфінальної серії, в якому білоцерківський клуб приймав гостей з Харкова. На момент вчорашньої зустрічі команда Костянтина Буценка лідирувала в серії 1:0 і розраховувала перемогу при домашніх трибунах.

Маючи явну перевагу в матчі Білий Барс все ж не зміг виграти перший період і на перерву команди пішли при рівних 1:1 на табло. Ситуацію змінили останні три хвилини другого періоду, коли Ярослав Панченко вивів свій клуб вперед і дозволив команді господарів отримати мінімальну перевагу. "Динамівці" до кінця зустрічі так і не змогли знову прошити Кирила Кучера, а ось Білий Барс зміг ще один раз прошити Тимура Мамедова і завершити матч з рахунком 3:1 на свою користь.

Друга "суха" серія і білоцерківці в півфіналі зустрінуться з діючими чемпіонами України. Серія стартує 12 березня в Дружківці. Матчі в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Джерело - Чемпіон.