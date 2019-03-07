Відродженню українського хокею бути

Про істотне зростання популярності хокею в нашій країні свідчить фактично 100-відсоткове заповнення арен на матчах чемпіонату Української хокейної ліги.

Заповнені трибуни на більшості матчів регулярного чемпіонату - це дійсно своєрідний феномен. А все тому, що людям потрібні видовища, а хокей дійсно дає своєму глядачеві таку емоцію.

У Дружківці, де зараз грає чинний чемпіон України Донбас, на кожному домашньому матчі аншлаг. На іграх донеччан на Альтаірі яблуку ніде впасти, а квитки розкуплені і заброньовані за кілька днів до ігор.

Причому в Дружківці вболівальники знають справжню фанатську культуру: тут і барабани, і складні кричалки, і символіка у кожного з присутніх, і плакати. Загалом все, як по інструкції.

Цього сезону керівництву клубу навіть довелося ставити додаткові трибуни - настільки багато уболівальників хочуть відвідувати матчі улюбленого клубу, що ставати їм було вже просто ніде.

Нещодавно на Альтаірі був побитий рекорд відвідуваності арени. Підтримати донецьку команду прийшло понад 1020 чоловік. Варто відзначити, що найімовірніше відвідуваність матчів донеччан була б набагато вище, але арена не дозволяє прийняти більше фанів.

Все добре з наповнюваністю арени і у Кременчука. Мало того, в минулого року президент клубу провів повну реконструкцію домашньої арени містян і розширив посадочні місця для уболівальників. Так само, як в Дружківці, трибуни ломляться від хокейних фанатів, які несамовито підтримують свою улюблену команду.

Часто символіка, кричалки, шум барабанів і гучні оплески. Не скупляться на коментарі й найменші відвідувачі арени. Юні вболівальники, в повній бойовій готовності (одягнувши символіку улюбленого клубу), разом з батьками ходять на матчі рідного клубу і щиро радіють кожній закинутій шайбі та перемозі.

Тут відразу варто зазначити, що в минулому сезоні саме на арені Айсберг в Кременчуці був побитий рекорд відвідуваності УХЛ. На одному з матчів фіналу плей-офф між місцевим Кременчуком та Донбасом повболівати за улюблений клуб зібралося 1100 хокейних фанатів. Тоді вболівальники створили настільки потужну атмосферу на арені, що всі гравці кременчужан в один голос говорили, що "з ними на льоду був шостий польовий гравець".

Напевно, найяскравішим прикладом стрибка популярності хокею став місто Херсон, в якому тільки в цьому році з'явилася професійна хокейна команда. І не дивлячись, на це, на всіх матчах Дніпра трибуни набиті під зав'язку, а кричалки фанатів чутні вже на підході до Фаворит-Арені.

Голова херсонського обласної ради та почесний Президент Дніпра Владислав Мангер в одному зі своїх інтерв'ю сказав:

"Зараз я з упевненістю можу сказати, що люди в місті почали жити хокеєм. Трибуни на всі матчі клубу, з ким би ми не грали, повністю заповнені. Уперше в історії Херсонщини, напевно, трибуни на матчі скандували "Я пишаюся, що я херсонець!". У мене тоді навіть мурашки пробігли. Такі моменти дійсно надихають хлопців і тренерів, щоб позитивний результат примножувати в рази. "

Чи це не показник того, що людям в різних українських містах потрібен цікавий хокей? Якщо на трибунах новачка збираються натовпи "від малого до великого" і всі, як одне ціле, підтримують вже улюблену команду, то з таким же успіхом можуть з'являтися клуби і в інших містах.

Я думаю, що багато в чому наповнюваність арен (незалежно від виду спорту) завжди залежить від роботи клубу зі своїми вболівальниками. Наприклад, в Дружківці і Кременчуці з хокейного матчу роблять справжнє шоу.

Перший з організації шоу в поточному сезоні йде Кременчук. На Айсбергу влаштовують справжнє світлове шоу під драйвову музику від відомих діджеїв. Все це супроводжується номерами від танцювального балету і, звичайно ж, конкурсами для уболівальників.

А ось Альтаір заслужено може зайняти перше місце по дозвіллю уболівальників. Між періодами фанатів звуть на лід, щоб взяти участь в розіграші солодких призів. Суть конкурсу проста: на льоду з'являється 4 уболівальники, які озброївшись ключками, намагаються від синьої лінії закинути шайбу у ворота. Хто потрапив - той і отримує призи від клубу.

Плюс до цього, Донбас регулярно влаштовує свята і заходи для своїх уболівальників, щороку дарує школярам солодкі подарунки та з кожним місяцем відкриває все більше фан-осередків по Донецькій області.

До того ж аренах в Дружківці, Кременчуці та Херсоні команду підтримують і чірлідерки. Це не просто класно виглядає в екрані телевізора, це допомагає вболівальникам активніше підтримувати свій клуб, розважає і піднімає дух на арені.

Варто відзначити, що зараз хокей поступово набирає популярної і по відвідуваності арен вже наздоганяє футбольні клуби.

В українському спорті вже другий сезон поспіль спостерігається спад популярності футболу - українські клуби вже давно не збирають повні стадіони і аншлаги на матчах їм тільки сняться. Чого не скажеш про хокей - клуби вже три сезони поспіль ретельно працюють зі своїми вболівальниками і шляхом цього отримують переповнені трибуни.

До слова, фактично всі клуби Ліги ведуть активну роботу з уболівальниками і в соціальних мережах - влаштовують розіграші, визначають найкращих і найактивніших уболівальників, розігрують квитки на матчі і клубну символіку.

Всі ці фактори в сукупності і приводять уболівальників натовпами на хокейні матчі, що дуже важливо для команди, адже завжди приємно грати при заповнених домашніх трибунах.

З цього всього можна зробити висновок, що хокей - це не тільки про спорт, змагання, кубки і перемоги. Хокей - це про людей, емоції, підтримку, розуміння і, звичайно ж, віру в перемогу.

Джерело - Чемпіон.