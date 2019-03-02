Овечкін закинув переможну шайбу в матчі НХЛ у бейсбольному стилі

Нападник Вашингтона Олександр Овечкін відзначився шайбою в бейсбольному стилі в матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти Айлендерс.
На 45-й хвилині матчу при грі в більшості росіянин відправив шайбу в ворота Томаса Грайсса, піймавши її з льоту.
Як виявилося, цей гол став переможним для Вашингтона.
Зараз Вашингтон, як і Айлендерс, впевнено розташовується в зоні плей-оф Східної конференції.
OVI ALLEY-OOP!! #CapsIsles pic.twitter.com/6WpgoNDWi2— Washington Capitals (@Capitals) 2 марта 2019 г.
Нагадаємо, Райнхарт став першою зіркою дня.
Також, відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
Джерело - Чемпіон.