Овечкін закинув переможну шайбу в матчі НХЛ у бейсбольному стилі

Нападник Вашингтона Олександр Овечкін відзначився шайбою в бейсбольному стилі в матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти Айлендерс.

На 45-й хвилині матчу при грі в більшості росіянин відправив шайбу в ворота Томаса Грайсса, піймавши її з льоту.

Як виявилося, цей гол став переможним для Вашингтона.

Зараз Вашингтон, як і Айлендерс, впевнено розташовується в зоні плей-оф Східної конференції.

Нагадаємо, Райнхарт став першою зіркою дня.

Також, відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

Джерело - Чемпіон.