Командні підсумки регулярки УХЛ

Завершився регулярний чемпіонат Української хокейної ліги-Парі-Матч. Перший і один з найважливіших етапів турніру закінчено - далі плей-оф, а значить саме час підбити підсумки "регулярки".

Командні підсумки

Донбас

Чинний чемпіон України тільки в кінцівці "регулярки" виборов місце на першій сходинці турнірної таблиці, що гарантувало йому пропуск чвертьфінальних матчів серії плей-оф і автоматичне потрапляння до півфінальної стадії змагань.

Донеччани набрали 98 очок і виграли 33 поєдинки з 40. "Донбас" є другою командою за результативністю після Кременчука - всього донеччани завдали 1418 кидків по воротах супротивника, з яких змогли реалізувати 198. До того ж, з 1028 кидків по своїх воротах донецька команда пропустила всього 78 шайб.

Таким чином Донбас відбив 92,9% кидків у ворота своїх воріт. Якщо говорити про розіграші більшості, то донеччани з 153 спроб змогли реалізувати всього 38 кидків, що становить 24,84% реалізації більшості. Всього в меншості команда Сергія Вітера пропустила 27 шайб, що дозволило їй володіти 84,75% нейтралізації чисельної переваги противника.

Варто відзначити, що Донбас разом з Дніпром - єдині клуби в поточному розіграші УХЛ - Парі-Матч, які не пропускали шайби, граючи в більшості. Зате своє меншість команда з Донецька використовувала навіть краще, ніж противники - донеччани відправили у ворота суперників 10 шайб, граючи вчотирьох.

Кременчук

За результатами 40 турів друге місце в турнірній таблиці посів Кременчук з 93 набраними очками. Кременчужани аж до останнього матчу боролися за лідерство в "регулярці", проте в матчі за перше місце поступилися донецькому клубу. Також як і Донбас, Кременчук отримав право на пропуск серії четверьтфінальних поєдинків.

Кременчужани перші і єдині в поточному сезоні перетнули межу в 200 закинутих шайб. Гравці "Кременчука" закинули 205 шайб і пропустили 98 кидків в свої ворота. Саме команда Олександра Савицького має кращу реалізацією більшості в поточному розіграші УХЛ - Парі-Матч - містяни користувалися кожним третім видаленням свого супротивника. З 183 кидків по воротах опонентів в більшості кременчужани змогли закинути 48 шайб.

До того ж, Кременчук більше всіх закинув і в меншості - 13 результативних кидків при 86.98% нейтралізації більшості противника.

Після Дніпра найчастіше саме команда з Кременчука доводила поєдинки до овертаймів і серій післяматчевих кидків. Якщо говорити про буллітах, то і тут містяни реалізовували кожну третю спробу. Всього в 40 поєдинках кременчужани 1539 раз кидали по воротах своїх опонентів. При цьому з 913 кидків по своїх воротах Кременчук пропустив всього 98 шайб.

Дніпро

За результатами 40 турів новачок поточного розіграшу УХЛ-Парі-Матч Дніпро з 89 набраними очками замкнув лідерську трійку основної частини чемпіонату.

Херсонський клуб реалізував 22,16% вилучень свого супротивника - тобто з 176 кидків по воротах в більшості херсонці реалізували 39. Дніпро нейтралізував 91,19% більшості своїх опонентів і пропустив всього 17 шайб в меншості з 193 кидків, що є найкращим показником ліги.

Так само херсонці мають кращий захист в поточному розіграші чемпіонату, пропустивши найменшу кількість шайб - при закинутих 145 голах, в ворота Дніпра влетіло всього 69 шайб.

За 40 матчів на ворота херсонського клубу довелося 1037 кидків, а відсоток відбитих - склав 93,8%.

Дніпро більше всіх в поточному розіграші чемпіонату вирішував долі матчів в додатковий час або в серії буллітів. До того ж, відсоток реалізації буллітів у підопічних Дмитра Підгурського склав 30% - з 30 спроб херсонці реалізували 9 кидків.

Білий Барс

Четверте місце, з відривом від першої трійки в 47 очок зайняв білоцерківський Білий Барс, набравши 42 пункти. Відзначимо, що з цих матчів "барси" змогли втримати перемогу тільки в 13 зустрічах.

З 1170 кидків білоцерківці змогли відправити у ворота противника 100 шайб. До того ж, Барси дозволили реалізувати суперникам 164 з 1023 гольових моментів.

Не все гладко у Білого Барса і в грі в нерівних складах - білоцерківці мали 12,21% реалізації більшості, реалізовуючи кожну 8 спробу.

У меншості команда Костянтина Буценка пропустила 50 шайб з 209 спроб опонента і змогла закинути 4 шайби.

МХК Динамо

На п'ятому місці розташувався харківський МХК Динамо, перемігши в 8 поєдинках і маючи в своєму активі 28 пунктів. Відставання від Білого Барса склало 14 очок.

Що стосується голів, то "динамівці" з 1058 кидків змогли реалізувати всього 86 кидків і пропустили 160 шайб з 1268 спроб противників.

Команда з Харкова в більшості закинула 27 шайб з 196 спроб і маючи зайвого гравця, пропустили 12 кидків, що нарівні з Крижаними Вовками є найгіршим показником ліги.

Крижані Вовки

Явний аутсайдер ліги Крижані Вовки з Києва виграли тільки 3 матчі і заробили всього лише 10 очок.

Вовки мають найменшу реалізацію гольових моментів у поточному розіграші УХЛ - Парі-Матч, закидаючи кожну 11 шайбу в ворота супротивників - 79 шайб з 896 спроб. До того ж, кияни першими і єдиними переступили позначку у 200 пропущених шайб в чемпіонаті - Вовки дозволили опонентам 204 рази відзначитися в своїх воротах.

Кияни змогли реалізувати 18 штрафів свого супротивника, а в меншості пропустили 47 шайб, що є другим після Білого Барса показником серед команд УХЛ в поточному сезоні.

Джерело - Чемпіон.