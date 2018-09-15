Донбас впевнено переграв Кременчук. ВІДЕО

У Дружківці стартував третій сезон Української хокейної ліги. У матчі-відкритті між собою зіграли Донбас і Кременчук.

Автором першої історичної шайби став нападник донецького клубу Сергій Кузьмик. У першому періоді Кременчук зміг відігратися, реалізувавши більшість, а на старті другого - і зовсім вийшов вперед. Та втримати перевагу не зміг.

Далі команди порадували вболівальників результативністю, закинувши на двох ще 7 шайб, але 6 з них залетіли у ворота команди Олександра Савицького. Підсумкова перемога 7:3 принесла Донбасу перші три очки в турнірній таблиці.

У другому турі регулярного чемпіонату Кременчук відправиться в гості до харківського Динамо (19 вересня), а Донбас на виїзді зіграє проти Льодяних Вовків (20 вересня).

УХЛ, 1 тур

Донбасс – Кременчук 7:3 (1:1, 3:1, 1:0)

1:0 – Кузьмик (Сільницький, Романенко) – 06:25,

1:1 – Тютченко (Красільніков, Шиманський – більшість.) – 15:49,

1:2 – Шиманський (Грицких, Тютченко) – 20:46,

2:2 – Захаров (Фірсов, Григорьєв) – 27:37,

3:2 – Романенко (Сільницький, Кузьмик – більшість) – 38:00,

4:2 – Лялька – 39:36,

5:2 – Денискін (Сільницький, Смірнов – більшість) – 44:26,

5:3 – Ворона (Гриценко – 6х5) – 58:12,

6:3 – Денискін (Лялька, Смірнов – більшість 5х3.) – 58:59,

7:3 – Коренчук (Сільницький – більшість) – 19:54,

Воротарі: Дяченко – Гордюшин.

Нагадаємо, екс-форвард Донбасу гратиме в США.

Джерело - Чемпіон.