Український хокеїст перейшов до канадського клубу

Українець Фелікс Морозов продовжить кар’єру у канадському хокейному клубі Вікторіавілль Тайгерс.

Про це повідомляє офіційний сайт канадського клубу.

Морозов підписав контракт із клубом Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

18-річний форвард минулий сезон також розпочинав за океаном, але пізніше повернувся до України, де зіграв 3 матчі за білоцерківський Білий барс.

Морозов виступав на юніорському чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, де в п'яти іграх за збірну України набрав 7 очок (4+3) та допоміг команді підвищитись у класі.

Нагадаємо, екс-форвард хокейного клубу Донбас Микита Коваленко перейшов до клубу зі США.

Раніше, стало відомо, коли стартує новий сезон в Українській хокейній лізі.

Джерело - Офіційний сайт Вікторіавілль Тайгерс.