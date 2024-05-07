Волочай: Відсоток від трансферів Мудрика та Луніна отримає УАФ

Джерело - Чемпіон.

Український коментатор Віталій Волочай повідомив, що Українська асоціація футболу отримає відсоток від трансферів Михайла Мудрика та Андрія Луніна.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "KDK".

"Металіст мав права на відсоток від трансферів Луніна і Мудрика. Щодо Луніна не знаю суму, а відносно Мудрика — це в районі 200 тисяч доларів. А цей Металіст, що зараз грає у Першій лізі, немає такого права, оскільки він не правонаступник. Тому ці гроші перейдуть УАФ. Асоціація, яка виховала цих гравців, не маючи клуба-правонаступника, отримає відсоток від трансферів", — сказав коментатор.

Український воротар перейшов з луганської Зорі у мадридський Реал влітку 2018 року за 8,5 мільйонів євро. А Мудрик перейшов до Челсі з Шахтаря 15 січня 2023 року за 70 + 30 мільйонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів.