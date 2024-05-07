Головне
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 1831
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 2409
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 253 1
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 09:00 377
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
Сьогодні 08:06 11429
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом
Сьогодні 06:30 20620 2
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Сьогодні 01:01 7042
Ліон вирвав перемогу над Ліллем у неймовірному матчі з 7 голами
Сьогодні 00:27 408
Крістал Пелес сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед у матчі АПЛ
Сьогодні 00:03 677
За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі
Вчора 21:00 632
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 594
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 352
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 600
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 965
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1014

Волочай: Відсоток від трансферів Мудрика та Луніна отримає УАФ

Сьогодні 13:43 104 0
Волочай: Відсоток від трансферів Мудрика та Луніна отримає УАФ
#Андрій Лунін, #Металіст, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Віталій Волочай, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український коментатор Віталій Волочай повідомив, що Українська асоціація футболу отримає відсоток від трансферів Михайла Мудрика та Андрія Луніна.

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "KDK".

"Металіст мав права на відсоток від трансферів Луніна і Мудрика. Щодо Луніна не знаю суму, а відносно Мудрика — це в районі 200 тисяч доларів. А цей Металіст, що зараз грає у Першій лізі, немає такого права, оскільки він не правонаступник.

Тому ці гроші перейдуть УАФ. Асоціація, яка виховала цих гравців, не маючи клуба-правонаступника, отримає відсоток від трансферів", — сказав коментатор.

Український воротар перейшов з луганської Зорі у мадридський Реал влітку 2018 року за 8,5 мільйонів євро. А Мудрик перейшов до Челсі з Шахтаря 15 січня 2023 року за 70 + 30 мільйонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів.

Коментарі ()
Популярне зараз
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 7638 3
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір 13420
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 20620 2
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру 7042
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних 7580
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11429
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 53049
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100743
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12290
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363622 2
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24228
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 47043