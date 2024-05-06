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Дружина Довбика: Гол у ворота Швеції на Євро-2020 змінив правила нашого життя

Сьогодні 21:10 106 0
Дружина Довбика: Гол у ворота Швеції на Євро-2020 змінив правила нашого життя
#Збірна України з футболу, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Гол Артема Довбика у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 повністю змінив життя футболіста та його сім'ї.

Про це розповіла дружина нападника Юлія Довбик в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Цей день був таким, який повністю змінив правила нашого життя. Це той момент, коли ти наступного дня прокидаєшся і скрізь Артем. Тобі починають дзвонити, писати, безліч уваги. Тоді для нього це було поштовхом до того, що ось так буває у футболі, що один твій вдалий гол може повністю змінити твоє життя, кар’єру і тебе. Тому що він після цієї гри теж змінився, було багато уваги і йому потрібно було правильно на неї реагувати, щоб це все працювало зі знаком плюс. Той день був вирішальним і такі моменти в житті футболіста сто відсотків працюють на його мотивацію", — зазначила Юлія.

Нагадаємо, тоді гол Довбика на 120-й хвилині приніс Україні надважливу перемогу та путівку у чвертьфінал континентальної першості.

Напередодні нападник у матчі проти Барселони (4:2) відзначився голом та віддав результативну передачу. Завдяки цій перемозі Жирона вперше в історії вийшла до Ліги чемпіонів.

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