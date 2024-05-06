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28.04.2024 07:21 994

Максимов пояснив, для чого оголосив про відставку

Сьогодні 20:23 183 0
Максимов пояснив, для чого оголосив про відставку
#Кривбас, #Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Офіційний сайт Дніпра-1.

Своєю несподіваною заявою про відставку Юрій Максимов ставив не меті змотивувати підопічних на перемогу в наступному матчі. 

Про це головний тренер Дніпро-1 заявив після переможного поєдинку з Кривбасом. Слова наставника цитує офіційний сайт клубу. 

"Кожен тренер працює на результат, а якщо немає результату, то треба щось вирішувати. Так, сказав хлопцям, щоб трошки їх підстегнути. Дуже їм дякую. Вони вміють грати, але ми багато подарунків суперникам зробили у чемпіонаті, десь на останніх хвилинах ні дотерпіли. Це для нас був найголовніший головний біль", — сказав Максимов. 

Перемога над Кривбасом для дніпрян стала першою за останні 5 турів. Дніпро-1 закріпився на 4-й сходинці в Українській Прем’єр-лізі, відрив від львівського Руху за три тури до кінця сезону складає 3 очки. 

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