Максимов пояснив, для чого оголосив про відставку

Своєю несподіваною заявою про відставку Юрій Максимов ставив не меті змотивувати підопічних на перемогу в наступному матчі.

Про це головний тренер Дніпро-1 заявив після переможного поєдинку з Кривбасом. Слова наставника цитує офіційний сайт клубу.

"Кожен тренер працює на результат, а якщо немає результату, то треба щось вирішувати. Так, сказав хлопцям, щоб трошки їх підстегнути. Дуже їм дякую. Вони вміють грати, але ми багато подарунків суперникам зробили у чемпіонаті, десь на останніх хвилинах ні дотерпіли. Це для нас був найголовніший головний біль", — сказав Максимов.

Перемога над Кривбасом для дніпрян стала першою за останні 5 турів. Дніпро-1 закріпився на 4-й сходинці в Українській Прем’єр-лізі, відрив від львівського Руху за три тури до кінця сезону складає 3 очки.