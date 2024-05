З однієї команди-сенсації в іншу: капітан Жирони може перейти в Баєр

Капітан Жирони Алейш Гарсія може продовжити кар'єру в леверкузенському Баєрі.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, конкретики щодо переходу нема, проте хавбек є однією з потенційних трансферних цілей "фармацевтів" цього літа.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen have made an inquiry for Girona midfielder Aleix García as potential summer targets.



Nothing close yet but he’s one of several names on Bayer list, as @QuirosRuiz reported.



Barça were showing interest in January but no fresh talks as of now. pic.twitter.com/XHt3XjaFfC