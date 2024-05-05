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Полісся — Зоря 1:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 21:16 92 0
Полісся — Зоря 1:1: огляд матчу УПЛ
#ВІДЕООГЛЯД, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся  не зуміло переграти луганську Зорю у домашньому матчі у 27 турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Після зіграного матчу Полісся з 43 очками залишається на 6 місці в турнірній таблиці, Зоря із 28 балами на 11 сходинці.

Огляд матчу

Чемпіонат України — УПЛ

27 тур, 5 травня 

Полісся — Зоря 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Назаренко, 1:1 - 60 Герреро

Полісся: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (Раско 88), Смоляков, Кушніренко, Таллес (Грицук 78), Мустафаєв (Ндукве 78), Назаренко, Петряк (Кравченко 61), Фортюне (Ернандес 78)

Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мишньов (Хахльов 81), Жуніор (Азіангбе 65), Яцик, Антюх (Мічін 90+3), Герреро (Ндур 90+3)

Попередження: Яцик 11, Петряк 16, Таллес 71, Азіангбе 81, Кравченко 83, Ндукве 90+2

Вилучення: Яцик 36

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