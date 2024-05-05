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Капітан Металіста 1925: Дуже рідко забиваю — більше не буду

Сьогодні 15:55 100 0
Капітан Металіста 1925: Дуже рідко забиваю — більше не буду
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Габелок, #Ворскла Полтава

Джерело - Металіст 1925.

Капітан Металіста 1925 Артем Габелок пожартував, що найближчим часом від нього не варто очікувати забитих м’ячів. 

Так він прокоментував свій гол у матчі 27 туру чемпіонату України проти Ворскли, який відбувся вчора, 4 травня. Слова 29-річного півзахисника цитує офіційний сайт харківського клубу. 

"Приємно вигравати? Так, ще й відзначився голом. Я вже казав, що забиваю раз на рік, так воно і є. Я дуже рідко забиваю, раз на рік. Більше не буду (сміється — прим.)", — сказав Габелок. 

У вчорашньому матчі Артем "обікрав" півзахисника, після чого завдав потужного удару з дальньої дистанції, з яким не зміг упоратися голкіпер Павло Ісенко. Зазначимо, що Габелок виступав за Ворсклу упродовж двох років, але відсвяткував гол у ворота своєї колишньої команди. 

На професійному рівні капітан Металіста 1925 провів 132 матчі, в яких йому вдалося відзначитися лише 9 голами та 5 асистами. 

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