Капітан Металіста 1925: Дуже рідко забиваю — більше не буду

Джерело - Металіст 1925.

Капітан Металіста 1925 Артем Габелок пожартував, що найближчим часом від нього не варто очікувати забитих м’ячів.

Так він прокоментував свій гол у матчі 27 туру чемпіонату України проти Ворскли, який відбувся вчора, 4 травня. Слова 29-річного півзахисника цитує офіційний сайт харківського клубу.

"Приємно вигравати? Так, ще й відзначився голом. Я вже казав, що забиваю раз на рік, так воно і є. Я дуже рідко забиваю, раз на рік. Більше не буду (сміється — прим.)", — сказав Габелок.

У вчорашньому матчі Артем "обікрав" півзахисника, після чого завдав потужного удару з дальньої дистанції, з яким не зміг упоратися голкіпер Павло Ісенко. Зазначимо, що Габелок виступав за Ворсклу упродовж двох років, але відсвяткував гол у ворота своєї колишньої команди.

На професійному рівні капітан Металіста 1925 провів 132 матчі, в яких йому вдалося відзначитися лише 9 голами та 5 асистами.