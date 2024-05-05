Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич взяв участь у благодійному матчі між командами різних поколінь зірок німецького спорту. Захід відбувся на стадіоні в Розенгаймі, Баварія.

Про це повідомила Федерація скелетону та бобслею України.

Метою цього поєдинку був збір коштів на допомогу українським дітям та спортсменам, які постраждали від рук російських окупантів. Зокрема, на поле вийшли: 3-разовий олімпійський чемпіон з санного спорту Фелікс Лох, переможець Тур де Франс Маркус Бургхард, футболісти Томас Міллер, Крістіан Мозер, Тобіас Швайнштайгер та багато інших.

Гераскевич відзначився створенням двох небезпечних моментів біля воріт суперників. За це він отримав схвальні відгуки від легенд німецького спорту.