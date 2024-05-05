Не можна так виходити на гру: тренер Ворскли розніс гравців за перший тайм матчу з Металістом 1925

Джерело - УПЛ ТБ.

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський вважає, що його підопічні програли матч з Металістом 1925 ще в першому таймі.

Про це наставник полтавців розповів у своєму післяматчевому коментарі для УПЛ ТБ.

"Та суть не в 1-му голі, суть у тому, як ми граємо. Якщо ми так будемо грати... Це був найгірший перший тайм, який ми зіграли у весняній частині сезону. Професіональним футболістам узагалі не можна так виходити на гру. У мене питання саме до їхнього ставлення до гри", — сказав Долганський.

Ворскла не може перемогти в чемпіонаті України вже 7 матчів поспіль. Якщо Колос та Чорноморець переможуть у своїх матчах 27 туру, то полтавці опустяться на 10 сходинку турнірної таблиці УПЛ.

15 травня команда Долганського зіграє у фіналі Кубку України проти донецького Шахтаря. Матч відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Початок запланований на 19:00 за київським часом.