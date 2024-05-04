Головне
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі
Сьогодні 12:28 2944
Monte в драматичному поєдинку перемогли росіян на ESL Pro League Season 19 з CS2
Сьогодні 17:56 89
Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця УПЛ
Сьогодні 17:41 189
Арсенал Зінченка здобув розгромну перемогу над Борнмутом Забарного: результати матчів АПЛ
Сьогодні 16:31 239
Ураган розгромив ХІТ на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 15:20 199
Олександрія з дублем Михайленка зіграла внічию з Рухом у 27 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 308
Сестри Алексіїви вибороли срібло на етапі Кубку світу
Сьогодні 14:10 219
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті
Сьогодні 13:44 3599 3
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 02:05 5713 2
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
Сьогодні 01:00 3243
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Вчора 01:40 477
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 271
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 490
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 874
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 913

Металіст 1925 та Ворскла оголосили стартові склади на матч УПЛ

Сьогодні 17:11 102 0
Металіст 1925 та Ворскла оголосили стартові склади на матч УПЛ
#Ворскла, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла назвали стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Борячук, Юсов, Гармаш, Габелок, Безуглий, Імереков, Обінайя, Фарина, Сидоров

Запасні: Сидоренко, Проценко, Курило, Вачіберадзе, Чирук, Смітюх, Бичек, Арі Моура, Фрімпонг

Ворскла: Ісенко, Пердута, Якубу, Нестеренко, Степанюк, Хрипчук, Кане, Челядін, Сіссоко, Крупський, Бацула

Запасні: Домолега, Корнієнко, Скляр, Амількар, Ковталюк, Мякушко, Рамірес, Феліпе, Глущенко.

Початок зустрічі запланований на 18:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на УПЛ ТБ.

Зазначимо, що харків'яни продовжують боротьбу за виживання в УПЛ. Нараза команда посідає останню 16 позицію з 19 очками в активі. Минай, який має таку ж кількість набраних залікових пунктів, випереджає Металіст 1925 за очними зустрічами.

Зі свого боку Ворскла займає 8 місце в турнірній таблиці. Нагадаємо, у попередньому турі полтавці поступились Поліссю (1:0).

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6855
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 5713 2
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 7639
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 10897
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 15858 3
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті 3599 3
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139469 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71640
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37353 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 361182
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26478
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100550