Металіст 1925 та Ворскла оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла назвали стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Борячук, Юсов, Гармаш, Габелок, Безуглий, Імереков, Обінайя, Фарина, Сидоров

Запасні: Сидоренко, Проценко, Курило, Вачіберадзе, Чирук, Смітюх, Бичек, Арі Моура, Фрімпонг

Ворскла: Ісенко, Пердута, Якубу, Нестеренко, Степанюк, Хрипчук, Кане, Челядін, Сіссоко, Крупський, Бацула

Запасні: Домолега, Корнієнко, Скляр, Амількар, Ковталюк, Мякушко, Рамірес, Феліпе, Глущенко.

Початок зустрічі запланований на 18:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на УПЛ ТБ.

Зазначимо, що харків'яни продовжують боротьбу за виживання в УПЛ. Нараза команда посідає останню 16 позицію з 19 очками в активі. Минай, який має таку ж кількість набраних залікових пунктів, випереджає Металіст 1925 за очними зустрічами.

Зі свого боку Ворскла займає 8 місце в турнірній таблиці. Нагадаємо, у попередньому турі полтавці поступились Поліссю (1:0).