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Звягель врятувався у грі з Кудрівкою, Дружба розгромила Карпати-2: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 14:45 47 0
Звягель врятувався у грі з Кудрівкою, Дружба розгромила Карпати-2: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, у межах 27 туру Другої ліги України з футболу відбулися два поєдинки.

Дружба Мирівка розгромила Карпати 2, а Кудрівка розписала мирову зі Звягелем.

Чемпіонат України — Друга ліга
27 тур, 4 травня

Дружба Мирівка — Карпати-2 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 13 Сомов, 2:0 - 27 Порохня, 3:0 - 33 Сомов, 3:1 - 45+2 Сидун, 4:1 - 53 Сомов, 4:2 - 82 Рожко, 5:2 - 90+2 Палюх

Звягель — Кудрівка 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Волошин (пен), 1:1 - 90+3

Сьогодні відбудеться ще один матч:

14:15 Кремінь 2 — Тростянець

Напередодні Чайка розписала мирову з Нивою, Скала 1911 перемогла Реал-Фарму.

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