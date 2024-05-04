Братерський зв’язок: Атлетик здолав Хетафе завдяки дублю Іньякі Вільямса з асистів молодшого брата

Джерело - Чемпіон.

Атлетик на виїзді переміг Хетафе у матчі 34 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Матч завершився з рахунком 0:2.

Обидва голи створили брати Вільямси — Іньякі відзначався з передач Ніко. Ще одним героєм команди з Більбао став воротар Унаї Сімон, який на 88-й хвилині парирував пенальті у виконанні Мейсона Грінвуда.

Якби англієць не схибив і скоротив відставання Хетафе, Атлетик серйозно ризикував би втратити перемогу, адже баски догравали матч удев’ятьох.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

34 тур, 3 травня

Хетафе — Атлетик 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Іньякі Вільямс 27’, 0:2 — Іньякі Вільямс 51’

Вилучення: Єрай Алварес 58’, Айтор Паредес 79’

Ця перемога дозволяє Атлетику продовжувати сподіватися на потрапляння в Лігу чемпіонів. Утім, для цього потрібно, щоб мадридський Атлетико, який іде четвертим, зазнав одразу кількох осічок у завершальних 5 турах сезону.

Хетафе продовжує перебувати на 10 сходинці. За підсумками поточного туру команда Пепе Бордаласа не підніметься вище та не опуститься нижче.