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Братерський зв’язок: Атлетик здолав Хетафе завдяки дублю Іньякі Вільямса з асистів молодшого брата

Сьогодні 01:41 116 0
Братерський зв’язок: Атлетик здолав Хетафе завдяки дублю Іньякі Вільямса з асистів молодшого брата
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хетафе, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

Атлетик на виїзді переміг Хетафе у матчі 34 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Матч завершився з рахунком 0:2. 

Обидва голи створили брати Вільямси — Іньякі відзначався з передач Ніко. Ще одним героєм команди з Більбао став воротар Унаї Сімон, який на 88-й хвилині парирував пенальті у виконанні Мейсона Грінвуда.

Якби англієць не схибив і скоротив відставання Хетафе, Атлетик серйозно ризикував би втратити перемогу, адже баски догравали матч удев’ятьох. 

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
34 тур, 3 травня

Хетафе — Атлетик 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Іньякі Вільямс 27’, 0:2 — Іньякі Вільямс 51’

Вилучення: Єрай Алварес 58’, Айтор Паредес 79’

Ця перемога дозволяє Атлетику продовжувати сподіватися на потрапляння в Лігу чемпіонів. Утім, для цього потрібно, щоб мадридський Атлетико, який іде четвертим, зазнав одразу кількох осічок у завершальних 5 турах сезону. 

Хетафе продовжує перебувати на 10 сходинці. За підсумками поточного туру команда Пепе Бордаласа не підніметься вище та не опуститься нижче. 

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