Вбивць експрезидента Ворскли звільнили за «законом Савченко»

Джерело - Кременчуцький Телеграф.

Три обвинувачених у вбивстві колишнього президента Ворскли Олега Бабаєва були достроково звільнені з в’язниці.

Про це повідомляє "Кременчуцький Телеграф".

У п’ятницю, 3 травня, відбулося засідання Пирятинського районного суду, за підсумками якого було винесено вирок Олександру Мельнику, Олександру Крижановському та Ігорю Кунику. Кожному з них призначили по 15 років позбавлення волі. Наразі вони відсиділи близько 10 років, але за "законом Савченко" під час обчислення строку покарання один день попереднього ув’язнення зараховується за два.

За рішенням суду, на свободі вбивці мають перебувати в електронних браслетах. Окрім того, кожного з них зобов’язали виплатити двом донькам Бабаєва по 3 мільйони гривень моральної компенсації.

Вбивство Олега Бабаєва сталося зранку 26 липня 2014 року на вулиці Сумській у Кременчуці. Відомо, що троє незнайомців, які сиділи у легковому автомобілі, зробили три постріли в Бабаєва, після чого 48-річний політик майже одразу помер на місці.