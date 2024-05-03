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28.04.2024 07:21 879

Шовковський вдався до олдскульних методів підготовки перед матчем проти Колоса

Сьогодні 20:35 133 0
Шовковський вдався до олдскульних методів підготовки перед матчем проти Колоса
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вирішив, що команда має залишитися ночувати на базі напередодні матчу 27 туру чемпіонату України проти Колоса. 

Про це київський клуб повідомив на своєму офіційному сайті. 

"У суботу зранку на гравців чекає збір на базі, теоретичне заняття, обід та відпочинок, після яких наша команда проведе вечірнє тренування та напередодні поєдинку залишиться ночувати на базі", — йдеться у традиційному звіті про підготовку "біло-синіх" до майбутнього поєдинку. 

Зазначимо, що ночівля на базі — це доволі незвичний для сучасного футболу метод, який раніше використовували тренери "старої школи". 

Матч Динамо — Колос відбудеться у неділю, 5 травня. Початок гри запланований на 15:30 за київським часом. Команда Олександра Шовковського зобов’язана перемагати, щоб продовжувати запеклу боротьбу за чемпіонство з донецьким Шахтарем. Наразі "гірники" випереджають киян на 4 очки. 

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