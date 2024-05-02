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ФА Англії дискваліфікувала Тоналі на два місяці

Сьогодні 18:12 55 0
ФА Англії дискваліфікувала Тоналі на два місяці
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Сандро Тоналі

Джерело - The Athletic.

Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала Сандро Тоналі на два місяці через порушення правил ставок.

Про це повідомляє The Athletic.

Італієць зізнався, що зробив близько 50 ставок у період виступів за Ньюкасл. Тоналі дискваліфікували на 2 місяці та оштрафували на 20 тисяч фунтів. Зараз Сандро вже відбуває 10-місячну дискваліфікацію від ФІФА за причетність до нелегальних ставок.

Зазначається, що футболіст зможе повернутися до футболу 27 серпня, якщо не скоїть нових правопорушень. 23-річний Тоналі також проходить 8-місячний курс реабілітації від лудоманії.

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