Реймс не продовжуватиме контракт із 31-річним головним тренером команди

Джерело - офіційний сайт Реймса.

31-річний головний тренер Реймса Вілл Стілл залишить команду наприкінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після зустрічі з керівництвом "червоно-білих" сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Також команду покине асистент головного тренера Ніколас Стілл.

Стілл очолив Реймс у жовтні 2022 року. За цей час "червоно-білі" під його керівництвом провели 65 матчів, з них 26 перемог, 17 нічиїх та 22 поразки.

Наразі команда розташувалася на 11-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1 з 40 очками в активі. В останній грі підопічні Стілла розгромно програли Клермону.