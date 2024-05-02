Реймс не продовжуватиме контракт із 31-річним головним тренером команди

Джерело - офіційний сайт Реймса.
31-річний головний тренер Реймса Вілл Стілл залишить команду наприкінці нинішнього сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Після зустрічі з керівництвом "червоно-білих" сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Також команду покине асистент головного тренера Ніколас Стілл.
Стілл очолив Реймс у жовтні 2022 року. За цей час "червоно-білі" під його керівництвом провели 65 матчів, з них 26 перемог, 17 нічиїх та 22 поразки.
Наразі команда розташувалася на 11-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1 з 40 очками в активі. В останній грі підопічні Стілла розгромно програли Клермону.