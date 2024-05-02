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Бондар: Розумію, що в нас у країні війна, однак і про футболістів треба думати

Сьогодні 16:39 413 0
Бондар: Розумію, що в нас у країні війна, однак і про футболістів треба думати
#Валерій Бондар

Джерело - Sport Arena.

Футболіст Шахтаря Валерій Бондар вважає недоцільним призначати матчі на 13:00 у спекотну погоду. 

Про це він розповів у інтерв’ю Sport Arena. 

"Скажу, що у Києві встановилася дуже спекотна погода та розпочинати гру о 13:00 не зовсім правильно. Я розумію, що у нас у країні війна і не завжди завжди легко. Однак і про футболістів треба думати. За такого сонця важко грати", — сказав центральний захисник "гірників". 

Попередній матч Шахтаря проти Чорноморця, який відбувся напередодні, розпочався о 13:00 за київським часом. Уже в неділю, донецька та одеська команди зустрінуться знову, і час початку поєдинку Бондарю сподобається більше. Якщо не буде повітряних тривог, то стартовий свисток пролунає о 18:00. 

Зазначимо, що цього сезону матчі Української Прем’єр-ліги проводяться у три часових слоти — 13:00, 15:30 та 18:00. 

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