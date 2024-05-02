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Відомий грузинський футболіст виступив на підтримку народу в боротьбі з проросійським урядом

Сьогодні 14:15 308 0
Відомий грузинський футболіст виступив на підтримку народу в боротьбі з проросійським урядом
#Арвеладзе, #політика, #Збірна Грузії з футболу

Джерело - Facebook Шоти Арвеладзе.

Колишній нападник збірної Грузії Шота Арвеладзе висловився на підтримку народу своєї країни, який протестує проти законопроєкту про іноземних агентів. 

У своєму Facebook Арвеладзе зробив заяву щодо подій останніх днів у Тбілісі. 

"Неймовірно, що стільки прикладів з минулого недостатньо, а власні амбіції втілюються у такому вигляді. Іноді краще мовчати, бо я бачу покоління, яке може зробити більше, ніж ми, і частково вже робить це. Ті, хто підняв руку на наступне покоління, мають бути покарані. Скасуйте законопроєкт і попросіть вибачення перед усіма, хто постраждав. Дайте країні шанс жити нормальним життям", — написав Арвеладзе. 

Грузини продовжують протестувати проти закону про іноагентів, який просуває проросійський уряд країни. Щодня тисячі громадян збираються в центрі Тбілісі на мирні демонстрації, аби змусити владу відмовитися від цього законопроєкту. Можновладці, своєю чергою, намагаються зупинити протести, застосовуючи силовиків. 

Шота Арвеладзе — легенда грузинського футболу та найкращий бомбардир в історії національної збірної (26 голів у 60 матчах). На клубному рівні він виступав за тбіліське Динамо, Аякс, Рейнджерс, Трабзонспор, АЗ Алкмаар та Леванте. За рішенням Федерації футболу Грузії за Арвеладзе назавжди закріплений його 11-й номер. 

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