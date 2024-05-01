Маркевич назвав фаворита протистояння Боруссія — ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич віддає перевагу ПСЖ у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.
Про це фахівець розповів у коментарі Sport.uа.
"За підсумками двох матчів до фіналу вийде ПСЖ. В парижан зараз склад не такий "зірковий", як раніше, але вони беруть іншими чеснотами. Зокрема, чітко простежується командна гра, як в наступі, так і при втраті м'яча, коли треба відразу відпрацювати у відборі.
Що ж до сьогоднішнього результату, то схиляюся до того, що все закінчиться підписанням мирної угоди, – сказав Маркевич.
Нагадаємо, у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу сезону-2023/24 дортмундська Боруссія прийматиме Парі Сен-Жермен. Гра відбудеться в середу, 1 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.
В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.
Фінал ЛЧ проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.