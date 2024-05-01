Маркевич назвав фаворита протистояння Боруссія — ПСЖ

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич віддає перевагу ПСЖ у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Про це фахівець розповів у коментарі Sport.uа.

"За підсумками двох матчів до фіналу вийде ПСЖ. В парижан зараз склад не такий "зірковий", як раніше, але вони беруть іншими чеснотами. Зокрема, чітко простежується командна гра, як в наступі, так і при втраті м'яча, коли треба відразу відпрацювати у відборі.

Що ж до сьогоднішнього результату, то схиляюся до того, що все закінчиться підписанням мирної угоди, – сказав Маркевич.