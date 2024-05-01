Маркевич назвав фаворита протистояння Боруссія — ПСЖ

Головне
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем
Сьогодні 17:24 4547 1
Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка
Сьогодні 14:55 6589
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:43 10015
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців
Сьогодні 14:11 21861 24
Офіційно: Ньюї покине Ред Булл на початку 2025 року
Сьогодні 12:32 385
6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту
Сьогодні 08:17 236
Динамо прийме Верес, Шахтар зіграє з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 07:24 461
Боруссія прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:01 632
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2
Сьогодні 06:30 18018 2
Баварія — Реал: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:57 1064
Прямі трансляції
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:58 262
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 18:48 239
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 752
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 787
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 978
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 987
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 844
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 690
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 854
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1056
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 400
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1507 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1063
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 1035
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1378

Маркевич назвав фаворита протистояння Боруссія — ПСЖ

Сьогодні 21:34 156 0
Маркевич назвав фаворита протистояння Боруссія — ПСЖ
#ПСЖ, #Мирон Маркевич, #Боруссії Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - sport.ua.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич віддає перевагу ПСЖ у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Про це фахівець розповів у коментарі Sport.uа.

"За підсумками двох матчів до фіналу вийде ПСЖ. В парижан зараз склад не такий "зірковий", як раніше, але вони беруть іншими чеснотами. Зокрема, чітко простежується командна гра, як в наступі, так і при втраті м'яча, коли треба відразу відпрацювати у відборі.

Що ж до сьогоднішнього результату, то схиляюся до того, що все закінчиться підписанням мирної угоди, – сказав Маркевич.

Нагадаємо, у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу сезону-2023/24 дортмундська Боруссія прийматиме Парі Сен-Жермен. Гра відбудеться в середу, 1 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.

Фінал ЛЧ проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді 16595 2
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 23868
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців “Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців 21861 24
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 19951 1
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів 13218
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 18018 2
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324759
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118639
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12182
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58257 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71505
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30992 2