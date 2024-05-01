Це був би поганий вчинок: Пушич розповів, як ставиться до спеціально отриманих попереджень

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що не варто спеціально отримувати жовті картки заради того, щоб "обнулитися" перед важливими матчами.

Одну з найбільш обговорюваних тем в українському футболі у світлі наступного "класичного" коуч "гірників" зачепив на пресконференції після перемоги над Чорноморцем.

"Вважаю, що треба в кожному матчі викладатися на 100 відсотків, а не отримувати попередження просто так. Ви говорите про дві майбутні гри, але я думаю тільки про одну – наступну. Ми всі концентруємося лише на наступній грі. До того ж, у наступному матчі нам довелося б грати без цих футболістів, а це мені взагалі не подобається.

Треба залишатися сконцентрованим на грі, хоча, звісно, завжди є вірогідність отримати жовту картку, сфолити, тому що мусиш вступати в боротьбу. Але це був би поганий вчинок. Як я вже сказав, я ніколи не думаю наперед про дві чи три гри, усього не можна передбачити, це життя.

У деяких моментах ти впевнений, але тут вся увага приділяється тільки одній, наступній грі, і в такому разі ми би втратили гравців у наступному матчі, що для нас було б недоліком", — сказав Пушич.