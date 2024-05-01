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Це був би поганий вчинок: Пушич розповів, як ставиться до спеціально отриманих попереджень

Сьогодні 20:20 103 0
Це був би поганий вчинок: Пушич розповів, як ставиться до спеціально отриманих попереджень
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич вважає, що не варто спеціально отримувати жовті картки заради того, щоб "обнулитися" перед важливими матчами. 

Одну з найбільш обговорюваних тем в українському футболі у світлі наступного "класичного" коуч "гірників" зачепив на пресконференції після перемоги над Чорноморцем. 

"Вважаю, що треба в кожному матчі викладатися на 100 відсотків, а не отримувати попередження просто так. Ви говорите про дві майбутні гри, але я думаю тільки про одну – наступну. Ми всі концентруємося лише на наступній грі. До того ж, у наступному матчі нам довелося б грати без цих футболістів, а це мені взагалі не подобається.

Треба залишатися сконцентрованим на грі, хоча, звісно, завжди є вірогідність отримати жовту картку, сфолити, тому що мусиш вступати в боротьбу. Але це був би поганий вчинок. Як я вже сказав, я ніколи не думаю наперед про дві чи три гри, усього не можна передбачити, це життя.

У деяких моментах ти впевнений, але тут вся увага приділяється тільки одній, наступній грі, і в такому разі ми би втратили гравців у наступному матчі, що для нас було б недоліком", — сказав Пушич. 

Зазначимо, що у матчі з Чорноморцем попередження отримав Валерій Бондар. Ця жовта картка стала для нього четвертою в сезоні, тож тепер він пропустить наступну гру з одеситами, які відбудеться у неділю, 5 травня, але зможе взяти участь у поєдинку проти Динамо (11 травня). 

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