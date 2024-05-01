На виконкомі УАФ було ухвалено два важливих рішення

Джерело - ТаТоТаке.

1 травня відбулося засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу, на якому було ухвалено два важливих рішення.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Члени виконкому вирішили підвищити щомісячні дотації для обласних асоціацій зі 100 до150 тисяч гривень. Також було ухвалено рішення про виплату бонусів представникам національної та олімпійської збірних України за вирішення турнірних завдань у кваліфікаціях. Джерело зазначає, що ті призові, які обіцяло ще попереднє керівництво УАФ, досі не виплачені.

Нагадаємо, олімпійська збірна цього літа виступить на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Здобути олімпійську ліцензію вдалося ще в липні минулого року, коли молодіжна збірна під керівництвом Руслана Ротань дійшла до півфіналу Євро.