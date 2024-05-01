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25.04.2024 21:39 395

На виконкомі УАФ було ухвалено два важливих рішення

Сьогодні 18:57 92 0
На виконкомі УАФ було ухвалено два важливих рішення
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - ТаТоТаке.

1 травня відбулося засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу, на якому було ухвалено два важливих рішення. 

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

Члени виконкому вирішили підвищити щомісячні дотації для обласних асоціацій зі 100  до150 тисяч гривень. Також було ухвалено рішення про виплату бонусів представникам національної та олімпійської збірних України за вирішення турнірних завдань у кваліфікаціях. Джерело зазначає, що ті призові, які обіцяло ще попереднє керівництво УАФ, досі не виплачені. 

Нагадаємо, олімпійська збірна цього літа виступить на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Здобути олімпійську ліцензію вдалося ще в липні минулого року, коли молодіжна збірна під керівництвом Руслана Ротань дійшла до півфіналу Євро. 

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