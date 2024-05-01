Ексфутболіста Шахтаря звільнили з посади тренера Партизана

Джерело - ФК Партизан.

Колишнього футболіста Шахтаря Ігоря Дуляя звільнили з посади головного тренера бєлградського Партизана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що причиною такого рішення стали незадовільні результати команди, яка за 5 турів до кінця чемпіонату Сербії йде на другому місці в турнірній таблиці та відстає від Црвени Звєзди на 11 балів

Новим наставником команди до кінця сезону стане помічник Дуляя Альберт Надж.

Нагадаємо, нещодавно Партизан оголосив про орендну угоду з півзахисником донецького Шахтаря Кастільо.