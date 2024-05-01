Ексфутболіста Шахтаря звільнили з посади тренера Партизана

Головне
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем
Сьогодні 17:24 2868 1
Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка
Сьогодні 14:55 5608
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:43 8478
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців
Сьогодні 14:11 19203 21
Офіційно: Ньюї покине Ред Булл на початку 2025 року
Сьогодні 12:32 343
6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту
Сьогодні 08:17 219
Динамо прийме Верес, Шахтар зіграє з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 07:24 443
Боруссія прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:01 554
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2
Сьогодні 06:30 16593
Баварія — Реал: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:57 1014
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 18:48 228
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 744
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 781
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 965
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 976
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 841
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 685
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 847
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1052
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 395

Ексфутболіста Шахтаря звільнили з посади тренера Партизана

Сьогодні 17:42 159 0
Ексфутболіста Шахтаря звільнили з посади тренера Партизана
#Партизан, #Шахтар

Джерело - ФК Партизан.

Колишнього футболіста Шахтаря Ігоря Дуляя звільнили з посади головного тренера бєлградського Партизана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що причиною такого рішення стали незадовільні результати команди, яка за 5 турів до кінця чемпіонату Сербії йде на другому місці в турнірній таблиці та відстає від Црвени Звєзди на 11 балів

Новим наставником команди до кінця сезону стане помічник Дуляя Альберт Надж.

Нагадаємо, нещодавно Партизан оголосив про орендну угоду з півзахисником донецького Шахтаря Кастільо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів 12942
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 16593
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців “Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців 19203 21
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 19861 1
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді 15492 2
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 23830
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12178
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7148 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38754
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37108
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46836
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71498