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Гельзін: Рішення зв’язатися з Баранкою було трагічною помилкою для українського футболу

Сьогодні 14:05 154 0
Гельзін: Рішення зв’язатися з Баранкою було трагічною помилкою для українського футболу
#Франческо Баранка, #Олімпік, #Владислав Гельзін

Джерело - Інформатор.

Колишній президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін вважає, що призначення Франчески Баранки на посаду голови комітету етики та чесної гри УАФ було "трагічною помилкою" для українського футболу. 

Про це він заявив у інтерв’ю "Інформатору". 

"В історії українського футболу рішення зв'язатися з Баранкою було трагічною помилкою. Важко собі навіть уявити всю ту шкоду, яку завдала ця людина. Щоб не бути голослівним, я наведу вам лише кілька прикладів.

Коли його призначили на посаду футбольного прокурора і розрекламували як великого професіонала, я справді думав, що в Україні розпочнуться позитивні перетворення щодо дотримання етики та чесної гри у нашому футболі. Мої надії розвіялися за першого ж дотику з цим персонажем. 

Так, у 2017 році, після гри молодіжних складів Олімпіка та Динамо, в інтернеті з'явилися коментарі щодо маніпуляцій з коефіцієнтами на цей матч. Як керівник клубу, я особисто звернувся до Баранки з проханням перевірити всі ці факти. Я навіть уявити не міг у той момент, що створить так званий "футбольний прокурор".

У найкоротший термін Баранка провів експертизу шляхом перегляду відеозапису матчу та написав висновки, що наші захисники, нібито, навмисне погано грали. Це був єдиний доказ. Хлопців у найкоротші терміни довічно усунули від футболу, а Баранка у всіх ЗМІ трубив про своє досягнення", — сказав Гельзін. 

Нагадаємо, у 2021 році скандальний президент Олімпіка у прямому етері нецензурно висловився про роботу суддівського корпусу Української Прем’єр-ліги, за що отримав тривале відсторонення від українського футболу. 

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