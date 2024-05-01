Гельзін: Рішення зв’язатися з Баранкою було трагічною помилкою для українського футболу

Колишній президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін вважає, що призначення Франчески Баранки на посаду голови комітету етики та чесної гри УАФ було "трагічною помилкою" для українського футболу.

Про це він заявив у інтерв’ю "Інформатору".

"В історії українського футболу рішення зв'язатися з Баранкою було трагічною помилкою. Важко собі навіть уявити всю ту шкоду, яку завдала ця людина. Щоб не бути голослівним, я наведу вам лише кілька прикладів.

Коли його призначили на посаду футбольного прокурора і розрекламували як великого професіонала, я справді думав, що в Україні розпочнуться позитивні перетворення щодо дотримання етики та чесної гри у нашому футболі. Мої надії розвіялися за першого ж дотику з цим персонажем.

Так, у 2017 році, після гри молодіжних складів Олімпіка та Динамо, в інтернеті з'явилися коментарі щодо маніпуляцій з коефіцієнтами на цей матч. Як керівник клубу, я особисто звернувся до Баранки з проханням перевірити всі ці факти. Я навіть уявити не міг у той момент, що створить так званий "футбольний прокурор".

У найкоротший термін Баранка провів експертизу шляхом перегляду відеозапису матчу та написав висновки, що наші захисники, нібито, навмисне погано грали. Це був єдиний доказ. Хлопців у найкоротші терміни довічно усунули від футболу, а Баранка у всіх ЗМІ трубив про своє досягнення", — сказав Гельзін.