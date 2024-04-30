ПСЖ готовий продовжити співпрацю з Енріке

Парі Сен-Жермен планує підписати новий контракт із головним тренером команди Луїсом Енріке.

Про це повідомляє L'Equipe.

У керівництві паризького клубу повністю задоволені роботою іспанського фахівця і не готові з ним розлучатися навіть у разі невдач у наступних матчах в Лізі чемпіонів та Кубку Франції.

Чинний трудовий договір Енріке розрахований до літа 2025 року. Іспанець очолив клуб 5 липня 2023 року. До приходу у французький клуб Луїс був наставником дублю Барселони, Роми, Сельти, Барселони та збірної Іспанії.

Нагадаємо, минулого тижня ПСЖ достроково оформив чемпіонство Франції. 1 травня підопічні Енріке зіграють на виїзді проти дортмундської Боруссії в межах першої гри 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.