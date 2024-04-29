Шищенко: Полісся рухається до єврокубків

Полісся здобуло важливу перемогу над Ворсклою в контексті боротьби за потрапляння в зону єврокубків.

Про це повідомив наставник житомирського клубу Сергій Шищенко.

"Дуже складна гра. Ворскла — непростий суперник. Обидві команди мали моменти, це, скоріше, була нічийна гра, тому я подякував гравцям за перемогу. На мою думку, гра була більше нічийна, але я дуже дякую хлопцям за те, що ми вирвали цю перемогу. Дуже важливий гол забив Назаренко.

Ми дуже багато працюємо над реалізацією, над атакою, обороною. Уболівальники хочуть бачити яскравий, атакувальний футбол, і ми над цим працюємо.

Хочемо, щоб ми забивали якомога більше, але цей один гол дуже важливий для нас. Ми крок за кроком рухаємось мети, до єврокубків", – сказав Шищенко.