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20.04.2024 11:05 813

Шищенко: Полісся рухається до єврокубків

Сьогодні 21:50 116 0
Шищенко: Полісся рухається до єврокубків
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Сергій Шищенко

Джерело - УПЛ ТБ.

Полісся здобуло важливу перемогу над Ворсклою в контексті боротьби за потрапляння в зону єврокубків.

Про це повідомив наставник житомирського клубу Сергій Шищенко.

"Дуже складна гра. Ворскла — непростий суперник. Обидві команди мали моменти, це, скоріше, була нічийна гра, тому я подякував гравцям за перемогу.  На мою думку, гра була більше нічийна, але я дуже дякую хлопцям за те, що ми вирвали цю перемогу. Дуже важливий гол забив Назаренко.

Ми дуже багато працюємо над реалізацією, над атакою, обороною. Уболівальники хочуть бачити яскравий, атакувальний футбол, і ми над цим працюємо.

Хочемо, щоб ми забивали якомога більше, але цей один гол дуже важливий для нас. Ми крок за кроком рухаємось мети, до єврокубків", – сказав Шищенко.

Перемога над Ворсклою дозволила Поліссю набрати 42 очка (6 місце) та скоротити відставання від зони єврокубків до 3 пунктів. У наступному турі "зелено-жовті" приймуть Зорю (5 травня). 

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