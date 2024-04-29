Шищенко: Полісся рухається до єврокубків

Джерело - УПЛ ТБ.
Полісся здобуло важливу перемогу над Ворсклою в контексті боротьби за потрапляння в зону єврокубків.
Про це повідомив наставник житомирського клубу Сергій Шищенко.
"Дуже складна гра. Ворскла — непростий суперник. Обидві команди мали моменти, це, скоріше, була нічийна гра, тому я подякував гравцям за перемогу. На мою думку, гра була більше нічийна, але я дуже дякую хлопцям за те, що ми вирвали цю перемогу. Дуже важливий гол забив Назаренко.
Ми дуже багато працюємо над реалізацією, над атакою, обороною. Уболівальники хочуть бачити яскравий, атакувальний футбол, і ми над цим працюємо.
Хочемо, щоб ми забивали якомога більше, але цей один гол дуже важливий для нас. Ми крок за кроком рухаємось мети, до єврокубків", – сказав Шищенко.
Перемога над Ворсклою дозволила Поліссю набрати 42 очка (6 місце) та скоротити відставання від зони єврокубків до 3 пунктів. У наступному турі "зелено-жовті" приймуть Зорю (5 травня).