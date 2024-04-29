Минулої осені Шахтар контактував з Ротанем, але той відмовився: відома причина

Михайло Співаковський розповів, що в жовтні минулого року спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна виходив на зв’язок з головним тренером Олександрії Русланом Ротанем, щоб обговорити можливу співпрацю. Втім, той відхилив пропозицію "гірників" через повагу до свого нинішнього клубу.

Цитата коментатора УПЛ ТБ пролунала у свіжому випуску ютуб-шоу "ТаТоТаке".

"Пам’ятаєте, коли Пушич ще не прийшов у Шахтар, але було вже приблизно зрозуміло, що ван Леувена не буде? Тоді якраз була міжнародна пауза. Був момент, коли, за моєю інформацією, дійсно відбувся контакт між Срною та Ротанем. Наскільки близький контакт? Запрошення на побачення з серйозними намірами.

Насправді з того, що я чув, це було майже-майже завуальоване запрошення. Принаймні, пробивалось підґрунтя під цим. Хочу сказати, що тоді, наскільки я розумію, Ротань все-таки відмовився через повагу до керівництва Олександрії, яке обрало його як тренера.