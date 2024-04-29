Минулої осені Шахтар контактував з Ротанем, але той відмовився: відома причина

Головне
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Сьогодні 09:49 17579 5
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Сьогодні 12:03 128
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів
Сьогодні 09:31 2426
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Сьогодні 08:34 210
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС
Вчора 22:11 12620
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Вчора 20:24 3370 1
Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка
Вчора 19:54 606
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
Вчора 19:32 7359 2
Олександрія та Колос зіграли унічию в 26 турі УПЛ
Вчора 17:23 525
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках
Вчора 14:56 2238
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 594
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 754
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 967
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 316
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1426 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 972
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 947
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1306
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 848
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 798

Минулої осені Шахтар контактував з Ротанем, але той відмовився: відома причина

Сьогодні 11:27 180 0
Минулої осені Шахтар контактував з Ротанем, але той відмовився: відома причина
#Чемпіонат України, УПЛ, #Руслан Ротань, #Патрік ван Леувен, #Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - ТаТоТаке.

Михайло Співаковський розповів, що в жовтні минулого року спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна виходив на зв’язок з головним тренером Олександрії Русланом Ротанем, щоб обговорити можливу співпрацю. Втім, той відхилив пропозицію "гірників" через повагу до свого нинішнього клубу. 

Цитата коментатора УПЛ ТБ пролунала у свіжому випуску ютуб-шоу "ТаТоТаке". 

"Пам’ятаєте, коли Пушич ще не прийшов у Шахтар, але було вже приблизно зрозуміло, що ван Леувена не буде? Тоді якраз була міжнародна пауза. Був момент, коли, за моєю інформацією, дійсно відбувся контакт між Срною та Ротанем. Наскільки близький контакт? Запрошення на побачення з серйозними намірами. 

Насправді з того, що я чув, це було майже-майже завуальоване запрошення. Принаймні, пробивалось підґрунтя під цим. Хочу сказати, що тоді, наскільки я розумію, Ротань все-таки відмовився через повагу до керівництва Олександрії, яке обрало його як тренера.

Я розумію, чому Ротань, тому що вся ця тікі-така, "Ротань-стайл", Судаков, Бондаренко, Криськів... Чого ж не взяти тренера (під них — прим.)", — сказав Срна. 

Нещодавно Дарійо Срна, відповідаючи на питання про українських тренерів, які йому подобаються, назвав Ротаня та наставника Оболоні Валерія Іващенка. 

Зазначимо, що окрім Олександрії, Руслан Ротань також працює з олімпійською збірною України, яка у липні-серпні 2024 року вперше в історії візьме участь у футбольному турнірі Олімпіайських ігор. На груповому етапі команда Ротаня зіграє проти Марокко, Аргентини та азійської збірної, яка визначиться за підсумками регіональної кваліфікації. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів 2426
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС 12620
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко 17579 5
Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу 10295
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ 3370 1
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ 7359 2
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108236
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22000 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82524
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30506
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71407
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65533 1