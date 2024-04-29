«Творчий вечір» у Житомирі: Полісся та Ворскла закриють програму 26 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 квітня, відбудеться завершальний матч 26 туру Української Прем’єр-ліги, в якому житомирське Полісся прийматиме полтавську Ворсклу. Початок зустрічі запланований на 18:00 за київським часом.

Пресслужба житомирського клубу креативно підійшла до анонсу поєдинку. SMM-ники уособили Полісся та Ворсклу в образах Лесі України та Івана Котляревського — видатних діячів української літератури, які представляють відповідно Житомирщину та Полтавщину.

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Полісся намагатиметься скоротити відставання від п’ятого Руха, який наразі випереджає житомирців на 5 очок. У полтаців, які убезпечилися від вильоту, але вже не претендують на єврокубки, вже немає значних турнірних завдань.

Нагадаємо, що на 4 квітня Полісся та Ворскла зустрічалися в півфіналі Кубку України. Полтавці перемогли в тому напруженому поєдинку завдяки голу Сергія Мякушка та відбитому пенальті на 81-й хвилині у виконанні Павла Ісенка.

А от у матчі першого кола тріумфували «поліські вовки» — зустріч у Полтаві завершилася їхньою розгромною перемогою з рахунком 3:0. Забивали Богдан Кушніренко, Бені Макуана та Дмитро Шастал.