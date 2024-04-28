Лілль на виїзді здолав Мец: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Лілль здолав на виїзді Мец у межах 31 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/2024.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Зазначимо, що голом у складі Лілля відзначився ексзахисник донецького Шахтаря Ісмаїлі.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
31 тур, 28 квітня
Мец — Лілль 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 23 Мікаутадзе (пен), 1:1 - 31 Ісмаїлі, 1:2 - 44 Язіджі
В межах ігрового дня будуть зіграні ще 6 матів:
- Клермон — Реймс 16:00
- Лор'ян — Тулуза 16:00
- Страсбург — Ніцца 16:00
- Ренн — Брест 18:05
- Ліон — Монако 20:00
- Марсель — Ланс 22:00
Перемога дозволила Ліллю вийти на 3 місце чемпіонату Франції.
Нагадаємо, що в цьому турі ПСЖ може достроково забрати титул Ліги 1, якщо Монако втратить очки у виїзному матчі проти Ліона.