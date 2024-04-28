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Лілль на виїзді здолав Мец: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 17:12 89 0
Лілль на виїзді здолав Мец: результати матчів Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Лілль здолав на виїзді Мец у межах 31 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Зазначимо, що голом у складі Лілля відзначився ексзахисник донецького Шахтаря Ісмаїлі.

Чемпіонат Франції — Ліга 1
31 тур, 28 квітня

Мец — Лілль 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 23 Мікаутадзе (пен), 1:1 - 31 Ісмаїлі, 1:2 - 44 Язіджі

В межах ігрового дня будуть зіграні ще 6 матів:

  • Клермон — Реймс 16:00
  • Лор'ян — Тулуза 16:00
  • Страсбург — Ніцца 16:00
  • Ренн — Брест 18:05
  • Ліон — Монако 20:00
  • Марсель — Ланс 22:00

Перемога дозволила Ліллю вийти на 3 місце чемпіонату Франції.

Нагадаємо, що в цьому турі ПСЖ може достроково забрати титул Ліги 1, якщо Монако втратить очки у виїзному матчі проти Ліона.

 

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