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Лілль на виїзді здолав Мец, Клермон сенсаційно розгромив Реймс: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 18:20 230 0
Лілль на виїзді здолав Мец, Клермон сенсаційно розгромив Реймс: результати матчів Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

У межах 31 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/2024 відбулися 4 матчі.

Зокрема, Лілль здолав на виїзді Мец. Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Зазначимо, що голом у складі Лілля відзначився ексзахисник донецького Шахтаря Ісмаїлі.

Також, заслуговує уваги розгромна перемога аутсайдера чемпіонату Клермона над Реймсом з рахунком 4:1.

Чемпіонат Франції — Ліга 1
31 тур, 28 квітня

Мец — Лілль 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 23 Мікаутадзе (пен), 1:1 - 31 Ісмаїлі, 1:2 - 44 Язіджі

Клермон — Реймс 4:1 

Голи: 1:0 - 31 Мухаммед (пен), 1:1 - 33 Накамура, 2:1 - 56 Мухаммед, 3:1 - 79 Рашані, 4:1 - 90 Рашані

Лор'ян — Тулуза 1:2

Голи: 1:0 - 19 Понсо, 1:1 - 59 Даллінга, 1:2 - 83 Сіссоко

Страсбург — Ніцца 1:3

Голи: 1:0 - 18 Баква, 1:1 - 44 Гессан, 1:2 - 52 Данте, 1:3 - 84 Сансон

В межах ігрового дня будуть зіграні ще 3 матчі:

  • Ренн — Брест 18:05
  • Ліон — Монако 20:00
  • Марсель — Ланс 22:00

Перемога дозволила Ліллю вийти на 3 місце чемпіонату Франції.

Нагадаємо, що в цьому турі ПСЖ може достроково забрати титул Ліги 1, якщо Монако втратить очки у виїзному матчі проти Ліона.

 

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