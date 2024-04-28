Лілль на виїзді здолав Мец, Клермон сенсаційно розгромив Реймс: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 31 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/2024 відбулися 4 матчі.
Зокрема, Лілль здолав на виїзді Мец. Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Зазначимо, що голом у складі Лілля відзначився ексзахисник донецького Шахтаря Ісмаїлі.
Також, заслуговує уваги розгромна перемога аутсайдера чемпіонату Клермона над Реймсом з рахунком 4:1.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
31 тур, 28 квітня
Мец — Лілль 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 23 Мікаутадзе (пен), 1:1 - 31 Ісмаїлі, 1:2 - 44 Язіджі
Клермон — Реймс 4:1
Голи: 1:0 - 31 Мухаммед (пен), 1:1 - 33 Накамура, 2:1 - 56 Мухаммед, 3:1 - 79 Рашані, 4:1 - 90 Рашані
Лор'ян — Тулуза 1:2
Голи: 1:0 - 19 Понсо, 1:1 - 59 Даллінга, 1:2 - 83 Сіссоко
Страсбург — Ніцца 1:3
Голи: 1:0 - 18 Баква, 1:1 - 44 Гессан, 1:2 - 52 Данте, 1:3 - 84 Сансон
В межах ігрового дня будуть зіграні ще 3 матчі:
- Ренн — Брест 18:05
- Ліон — Монако 20:00
- Марсель — Ланс 22:00
Перемога дозволила Ліллю вийти на 3 місце чемпіонату Франції.
Нагадаємо, що в цьому турі ПСЖ може достроково забрати титул Ліги 1, якщо Монако втратить очки у виїзному матчі проти Ліона.