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Альмерія вилетіла з Сегунду

Сьогодні 01:46 99 0
Альмерія вилетіла з Сегунду
#Альмерія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Альмерія втратила математичні шанси на збереження прописки в чемпіонаті Іспанії. Це стало неможливим після домашньої поразки з рахунком 1:3 у матчі 33 туру проти Хетафе. У сезоні-2024/25 Альмерія гратиме в другому за силою дивізіоні іспанського футболу — Сегунді. 

За 5 турів до кінця сезону "червоно-білі" посідають останнє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від рятівного 17 місця на 17 очок. Тобто, навіть якщо Альмерія виграє всі 5 завершальних матчів чемпіонату, то цього все одно не вистачить для порятунку. 

Зазначимо, що цього сезону Альмерія встановила новий антирекорд Ла Ліги за кількістю матчів без перемог зі старту сезону. Невтішна серія "рохібланкос" тривала 29 турів, аж поки вони не перервали її завдяки виїзній перемозі над Лас-Пальмасом. Втім, у домашніх стінах команді досі не вдалося здобути жодної звитяги. До кінця сезону Альмерія зіграє з Райо Вальєкано, Бетісом, Барселоною, Мальоркою та Кадісом. 

За виживання в чемпіонаті Іспанії продовжують боротися Гранада (18 очок, 32 матчі) та Кадіс (25 очок, 32 матчі). 

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