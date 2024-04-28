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ПСЖ відтермінував свою коронацію, влаштувавши перестрілку з Гавром

Сьогодні 00:32 114 0
ПСЖ відтермінував свою коронацію, влаштувавши перестрілку з Гавром

Перемога над Гавром у матчі 31 туру Ліги 1 гарантувала б Парі Сен-Жермен дострокове чемпіонство, але команда Луїса Енріка ледь врятувала нічию, відігравшись у компенсований час. 

Зазначимо, що Кіліан Мбаппе не потрапив у стартовий склад і з’явився на полі по перерві, за рахунку 1:2 на користь Гавра. 

Чемпіонат Франції — Ліга 1
27 квітня, 31 тур

ПСЖ — Гавр 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 — 19 Опері, 1:1 — 29 Баркола, 1:2 — Аю, 1:3 — 61 Туре (п), 2:3 — 78 Хакімі, 3:3 — 90+4 Рамуш

Втім, ПСЖ усе одно може достроково стати чемпіоном вже в неділю 28 квітня, якщо Монако втратить очки у виїзному матчі проти Ліона. За три тури до кінця сезону перевага парижан над монегасками становить 12 очок. 

Свій наступний матч команда Луїса Енріке проведе наступної середи проти Боруссії Дортмунд у півфіналі Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 1 травня, на "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. 

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