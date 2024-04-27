Кубковий герой Ворскли відхилив новий контракт, бо хоче за кордон — джерело

Воротар Ворскли Павло Ісенко може залишити рідний клуб вже цього літа.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією інсайдера, 20-річному воротарю та керівництву клубу не вдається знайти порозуміння щодо продовження співпраці. Ворскла вже зробила Ісенко пропозицію, але Павло не поспішає її приймати, оскільки його не влаштовує розмір клаусули в майбутній угоді.

Зазначається, що молодий голкіпер хоче продовжити кар’єру за кордоном. Оскільки його чинний контракт з Ворсклою закінчується вже 30 червня, то цілком ймовірно, що цього літа Павло покине рідний клуб.

Саме Ісенко — головний герой кубкових успіхів Ворскли останніх років. Майже 4 роки тому ще зовсім юний потягнув три удари в серії післяматчевих пенальті з Маріуполем та вивів полтавців у фінал. А вже цього року Павло відбив 11-метровий наприкінці півфінальної зустрічі з Поліссям, завдяки чому команда Сергія Долганського змогла відстояти мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, у вирішальному поєдинку Кубку України-2023/24 "біло-зелені" зустрінуться з Шахтарем. Поєдинок відбудеться 15 травня у Рівному.