Кубковий герой Ворскли відхилив новий контракт, бо хоче за кордон — джерело

Головне
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:12 291
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 19:17 6568
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:30 217
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 2360
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:14 6012 1
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 15:37 10428
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
Сьогодні 14:53 2696 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік
Сьогодні 13:45 11406
Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:40 426
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 314
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 889
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 282
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 274
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 252
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1277 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 919
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 898
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1262
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 799
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 745

Кубковий герой Ворскли відхилив новий контракт, бо хоче за кордон — джерело

Сьогодні 19:58 132 0
Кубковий герой Ворскли відхилив новий контракт, бо хоче за кордон — джерело
#Павло Ісенко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Телеграм-канал Ігоря Бурбаса.

Воротар Ворскли Павло Ісенко може залишити рідний клуб вже цього літа. 

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. 

За інформацією інсайдера, 20-річному воротарю та керівництву клубу не вдається знайти порозуміння щодо продовження співпраці. Ворскла вже зробила Ісенко пропозицію, але Павло не поспішає її приймати, оскільки його не влаштовує розмір клаусули в майбутній угоді. 

Зазначається, що молодий голкіпер хоче продовжити кар’єру за кордоном. Оскільки його чинний контракт з Ворсклою закінчується вже 30 червня, то цілком ймовірно, що цього літа Павло покине рідний клуб. 

Саме Ісенко — головний герой кубкових успіхів Ворскли останніх років. Майже 4 роки тому ще зовсім юний потягнув три удари в серії післяматчевих пенальті з Маріуполем та вивів полтавців у фінал. А вже цього року Павло відбив 11-метровий наприкінці півфінальної зустрічі з Поліссям, завдяки чому команда Сергія Долганського змогла відстояти мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, у вирішальному поєдинку Кубку України-2023/24 "біло-зелені" зустрінуться з Шахтарем. Поєдинок відбудеться 15 травня у Рівному. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 6012 1
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 11406
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги 6568
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 10428
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ 2696 2
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 2360
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37130 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11188 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16827 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138975 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363068 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82452