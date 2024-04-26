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Легендарна Марта завершить кар'єру в збірній наприкінці 2024 року

Сьогодні 22:04 99 0
Легендарна Марта завершить кар'єру в збірній наприкінці 2024 року
#Збірна Бразилії

Джерело - CNN Esportes.

Легендарна бразильська футболістка Марта завершить кар’єру в національній збірній в кінці 2024 року.

Про це 38-річна спортсменка повідомила в інтерв'ю CNN Esportes.

"Це мій останній рік, і я можу це підтвердити вже зараз. Є моменти, коли ми повинні зрозуміти, що час настав. Я дуже спокійно ставлюся до цього, тому що з великим оптимізмом дивлюся на таке, як розвиваються молоді спортсменки", – сказала Марта.

Марта виступала за національну збірну Бразилії протягом останніх 22 років. За свою кар’єру вона шість разів ставала найкращою гравчинею ФІФА, востаннє – у 2018 році, а п’ять попередніх титулів здобула поспіль з 2006 по 2010 роки.

Бразилійка є найкращою бомбардиркою в історії чоловічих і жіночих чемпіонатів світу — 17 голів. Також Марта є найкращою голеадоркою в історії збірної Бразилії — 116 забитих м'ячів.

У складі "Селесао" Марта п’ять разів виступала на Олімпіаді та двічі здобувала срібні медалі. Також у 2007 році нападниця разом із національною командою посіла друге місце на чемпіонаті світу, двічі вигравала Панамериканські ігри, тричі – жіночий Копа Америка.

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