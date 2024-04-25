Головне
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 194
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 269
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 18538
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 890
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4408 1
День драфту в американському футболі
Вчора 21:25 429
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу
Вчора 20:47 8474 1
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу
Вчора 20:20 1082
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Вчора 18:19 676
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Вчора 17:55 28084 2
Прямі трансляції

Півзахисник Челсі більше не зіграє цього сезону через необхідність операції

Сьогодні 13:10 75 0
Півзахисник Челсі більше не зіграє цього сезону через необхідність операції
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Копа Америка, #Челсі, #Збірна Аргентини з футболу, #Енцо Фернандес

Джерело - Ole.

Клубний сезон-2023/24 завершиться достроково для півзахисника Челсі Енцо Фернандеса. 

Про це повідомляє Ole. 

За інформацією джерела, аргентинець вирішив лягти на операційний стіл, щоб прооперувати пахову грижу, від якої він страждає протягом тривалого часу. Перед деякими матчами Енцо доводилося приймати знеболювальні препарати, щоб мати можливість вийти на поле. 

Фернандес ухвалив рішення прооперуватися, щоб бути готовим до Копа Америки-2024. Оскільки відновлення після хірургічного втручання займе щонаймеше три тижні, то 23-річний хавбек більше не зіграє за Челсі в сезоні-2023/24. В поточній кампанії команда Маурісіо Почеттіно проведе ще 8 матчів у межах Англійської Прем’єр-ліги. 

Зазначимо, що Копа Америка-2024 проходитиме з 23 червня до 14 липня в США. Збірна Аргентини захищатиме титул чинного чемпіона турніру. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 18538
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу 1082
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4408 1
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8474 1
Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 10987 1
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 28084 2
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362974 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21847 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138817 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52607
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23942
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93454