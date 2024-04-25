Півзахисник Челсі більше не зіграє цього сезону через необхідність операції

Джерело - Ole.

Клубний сезон-2023/24 завершиться достроково для півзахисника Челсі Енцо Фернандеса.

Про це повідомляє Ole.

За інформацією джерела, аргентинець вирішив лягти на операційний стіл, щоб прооперувати пахову грижу, від якої він страждає протягом тривалого часу. Перед деякими матчами Енцо доводилося приймати знеболювальні препарати, щоб мати можливість вийти на поле.

Фернандес ухвалив рішення прооперуватися, щоб бути готовим до Копа Америки-2024. Оскільки відновлення після хірургічного втручання займе щонаймеше три тижні, то 23-річний хавбек більше не зіграє за Челсі в сезоні-2023/24. В поточній кампанії команда Маурісіо Почеттіно проведе ще 8 матчів у межах Англійської Прем’єр-ліги.

Зазначимо, що Копа Америка-2024 проходитиме з 23 червня до 14 липня в США. Збірна Аргентини захищатиме титул чинного чемпіона турніру.