Шацьких: У Динамо ще дуже хороші шанси на чемпіонство в УПЛ

Джерело - dynamomania.com.
Екснападник Динамо Максим Шацьких вважає, що в "біло-синіх" є дуже хороші шанси, щоб виграти Українську Прем'єр-лігу.
Таку думку футболіст висловив у коментарі Dynamomania.
"Шанси у Динамо ще є. Чому ні? Я знаю, що Динамо буде боротися за чемпіонство до останнього. Плюс стикова гра буде зі Шахтарем, тож, цілком можливо, деякою мірою в цій грі щось буде вирішуватися. Може так бути, не знаю.
Знову ж таки, попереду ще багато ігор. Вся боротьба за чемпіонство – попереду. У Динамо ще дуже хороші шанси на чемпіонство", — сказав Шацьких.
Нагадаємо, у минулому турі кияни розгромно перемогли житомирське Полісся. Наразі кияни втримують друге місце у турнірній таблиці ліги, маючи 54 очки в активі. Наступний матч команда зіграє 27 квітня проти СК Дніпро-1.