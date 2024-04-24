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Шацьких: У Динамо ще дуже хороші шанси на чемпіонство в УПЛ

Сьогодні 18:12 68 0
Шацьких: У Динамо ще дуже хороші шанси на чемпіонство в УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Максим Шацьких

Джерело - dynamomania.com.

Екснападник Динамо Максим Шацьких вважає, що в "біло-синіх" є дуже хороші шанси, щоб виграти Українську Прем'єр-лігу.

Таку думку футболіст висловив у коментарі Dynamomania.

"Шанси у Динамо ще є. Чому ні? Я знаю, що Динамо буде боротися за чемпіонство до останнього. Плюс стикова гра буде зі Шахтарем, тож, цілком можливо, деякою мірою в цій грі щось буде вирішуватися. Може так бути, не знаю.

Знову ж таки, попереду ще багато ігор. Вся боротьба за чемпіонство – попереду. У Динамо ще дуже хороші шанси на чемпіонство", — сказав Шацьких.

Нагадаємо, у минулому турі кияни розгромно перемогли житомирське Полісся. Наразі кияни втримують друге місце у турнірній таблиці ліги, маючи 54 очки в активі. Наступний матч команда зіграє 27 квітня проти СК Дніпро-1.

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