Шацьких: У Динамо ще дуже хороші шанси на чемпіонство в УПЛ

Екснападник Динамо Максим Шацьких вважає, що в "біло-синіх" є дуже хороші шанси, щоб виграти Українську Прем'єр-лігу.

Таку думку футболіст висловив у коментарі Dynamomania.

"Шанси у Динамо ще є. Чому ні? Я знаю, що Динамо буде боротися за чемпіонство до останнього. Плюс стикова гра буде зі Шахтарем, тож, цілком можливо, деякою мірою в цій грі щось буде вирішуватися. Може так бути, не знаю.

Знову ж таки, попереду ще багато ігор. Вся боротьба за чемпіонство – попереду. У Динамо ще дуже хороші шанси на чемпіонство", — сказав Шацьких.