Українець забив переможний м’яч молодіжній команді Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Сандерленда U-21 Тімур Тутєров відзначився переможним голом у ворота Ліверпуля U-21 в перенесеному матчі 9 туру Прем’єр-ліги 2.
Вихованець Колоса провів на полі увесь матч. На початку другого тайму, за рахунку 1:1, Тімур замкнув простріл з флангу та приніс своїй команді вольову перемогу.
Tommy Watson 🤝— Cameron (@Camer0nJohnson) April 22, 2024
Timur Tuterov ⚽ pic.twitter.com/qEaOLhXlzS
Нагадаємо, Тутєров перейшов з ковалівського Колоса в Сандерленд у квітні минулого року. Після того, як Назарій Русин також приєднався до «чорних котів», Тімур допомагав йому з адаптацією та подоланням мовного бар’єру.
Зазначимо, що у складі Ліверпуля забив Льюїс Кумас, якого Юрген Клопп вже включає до заявки на матчі першої команди. У лютому його дебютний гол допоміг мерсисайдцям розгромно перемогти Саутгемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії.