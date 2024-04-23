Українець забив переможний м’яч молодіжній команді Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Сандерленда U-21 Тімур Тутєров відзначився переможним голом у ворота Ліверпуля U-21 в перенесеному матчі 9 туру Прем’єр-ліги 2.

Вихованець Колоса провів на полі увесь матч. На початку другого тайму, за рахунку 1:1, Тімур замкнув простріл з флангу та приніс своїй команді вольову перемогу.

Tommy Watson 🤝

Timur Tuterov ⚽ pic.twitter.com/qEaOLhXlzS — Cameron (@Camer0nJohnson) April 22, 2024

Нагадаємо, Тутєров перейшов з ковалівського Колоса в Сандерленд у квітні минулого року. Після того, як Назарій Русин також приєднався до «чорних котів», Тімур допомагав йому з адаптацією та подоланням мовного бар’єру.

Зазначимо, що у складі Ліверпуля забив Льюїс Кумас, якого Юрген Клопп вже включає до заявки на матчі першої команди. У лютому його дебютний гол допоміг мерсисайдцям розгромно перемогти Саутгемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії.