Модрич відмовився від розкішної пропозиції заради ще одного сезону в Реалі

Джерело - Marca.

Півзахисник Реала Лука Модрич хоче залишитися в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, в клубі були вражені грою 38-річного хорвата в нещодавніх матчах проти Манчестер Сіті та Барселони. Тому зараз не виключається варіант, що гравець може продовжити контракт ще на сезон. Нагадаємо, нинішня угода розрахована до кінця цього сезону.

Сам Лука розуміє, що йому не потрібно обов’язково грати в кожному матчі, щоб приносити користь команді. Поки що сторони не почали переговори про новий контракт, але джерело зазначає, що продовження співпраці є цілком ймовірним.

Цікаво, що раніше Модрич відхилив 100-мільйонну пропозицію з Саудівської Аравії. Наразі в нього також є варіант з рідним Динамо Загреб, у якому він починав професійну кар’єру.

Модрич виступає за Реал з 2012 року. У складі "вершкових" володар Золотого м’яча-2018 провів 526 матчів, у яких відзначився 39 голами та 84 асистами.