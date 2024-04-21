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Максимов назвав головну проблему Дніпра-1

Сьогодні 16:13 150 0
Максимов назвав головну проблему Дніпра-1
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1

Джерело - УПЛ ТБ.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов вважає, що у його команди замало якісних гравців на лаві запасних, щоб претендувати на чемпіонство. 

Своїми думками про кадрову ситуацію наставник дніпрян поділився у флешінтерв’ю після матчу з Вересом. 

"Багато хлопців пішли від нас — 6 чоловік. І ми нікого не взяли, крім Очеретька Олега, і то в останній момент. Був трансферний бан — це було тяжко для хлопців. Ми розуміли, що з 13 хлопцями не потягнемо чемпіонат. Все закономірно на сьогоднішній момент. У футбол грають навіть не 20 футболістів", — сказав Максимов. 

Зазначимо, що у своїх попередніх командах Максимов також регулярно скаржився на нестачу гравців.

Після 25 турів Дніпро-1 посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 45 очок. Відставання від першого Шахтар складає 10 пунктів (у "гірників" є ще два матчі в запасі). 

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