Брентфорд Ярмолюка знищив Лутон: результати матчів 34 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд святкував впевнену виїзну перемогу над Лутоном, а Шеффілд Юнайтед програв Бернлі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 20 квітня

Лутон - Брентфорд 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Вісса, 0:2 - 45+1 Вісса, 0:3 - 62 Піннок, 0:4 - 64 Льюїс-Поттер, 0:5 - 86 Шаде, 1:5 - 90+2 Беррі

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 86 хвилині зустрічі.

Шеффілд Юнайтед - Бернлі 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Ларсен, 062 - 40 Ассіньйон, 1:2 - 52 Хамер, 1:3 - 58 Фостер, 1:4 - 71 Гудмундссон

Сьогодні, 20 квітня, в АПЛ відбудеться ще одна гра:

19:30. Вулвергемптон - Арсенал