Брентфорд Ярмолюка знищив Лутон: результати матчів 34 туру АПЛ

Головне
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 19:04 670
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу
Сьогодні 18:40 1376
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Сьогодні 17:55 5874 1
Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:43 1669
Кохан із рекордом сезону завоював срібло на турнірі "золотого рівня"
Сьогодні 17:39 1443 1
Снігур із боями вийшла до фіналу турніру в Кальві
Сьогодні 17:15 279
Україна U-18 вирвала перемогу над Австрією у кінцівці зустрічі ЧС
Сьогодні 16:10 350
Дніпро переміг Рівне в першому матчі серії за золото Суперліги
Сьогодні 16:00 2454
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 14:42 1019
Хейні — Гарсія: усе про чемпіонський бій у першій напівсередній вазі за версією WBC
Сьогодні 14:16 993
Прямі трансляції
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 19:04 669
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:11 447
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 11:05 441
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:53 578
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:21 479
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 05:30 260
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
18.04.2024 20:14 280
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2339
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 855
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 834

Брентфорд Ярмолюка знищив Лутон: результати матчів 34 туру АПЛ

Сьогодні 19:06 89 0
Брентфорд Ярмолюка знищив Лутон: результати матчів 34 туру АПЛ
#Бернлі, #Брентфорд, #Вулвергемптон, #Лутон, #Арсенал Лондон, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд святкував впевнену виїзну перемогу над Лутоном, а Шеффілд Юнайтед програв Бернлі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
34 тур, 20 квітня

Лутон - Брентфорд 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Вісса, 0:2 - 45+1 Вісса, 0:3 - 62 Піннок, 0:4 - 64 Льюїс-Поттер, 0:5 - 86 Шаде, 1:5 - 90+2 Беррі

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 86 хвилині зустрічі.

Шеффілд Юнайтед - Бернлі 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Ларсен, 062 - 40 Ассіньйон, 1:2 - 52 Хамер, 1:3 - 58 Фостер, 1:4 - 71 Гудмундссон

Сьогодні, 20 квітня, в АПЛ відбудеться ще одна гра:

19:30. Вулвергемптон - Арсенал

Коментарі ()
Популярне зараз
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 5874 1
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта 14535 6
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю 4763
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 24713 9
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю 4179
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані 8748 2
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167066 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71081
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52446
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23812
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26235
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138520 2