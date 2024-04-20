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Арсенал без Зінченка переміг Вулвергемптон, а Брентфорд Ярмолюка знищив Лутон: результати матчів 34 туру АПЛ

Вчора 23:50 286 0
Арсенал без Зінченка переміг Вулвергемптон, а Брентфорд Ярмолюка знищив Лутон: результати матчів 34 туру АПЛ
#Бернлі, #Брентфорд, #Вулвергемптон, #Лутон, #Арсенал Лондон, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі англійської Прем’єр-ліги були зіграні 3 поєдинки.

Зокрема, Брентфорд святкував впевнену виїзну перемогу над Лутоном, а Арсенал на виїзді здолав Вулвергемптон.

Чемпіонат Англії - АПЛ
34 тур, 20 квітня

Лутон - Брентфорд 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Вісса, 0:2 - 45+1 Вісса, 0:3 - 62 Піннок, 0:4 - 64 Льюїс-Поттер, 0:5 - 86 Шаде, 1:5 - 90+2 Беррі

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 86 хвилині зустрічі.

Шеффілд Юнайтед - Бернлі 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Ларсен, 062 - 40 Ассіньйон, 1:2 - 52 Хамер, 1:3 - 58 Фостер, 1:4 - 71 Гудмундссон

 Вулвергемптон - Арсенал 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Троссард, 0:2 - 95 Едегор

Українець Олександр Зінченко провів весь матч на лаві запасних Арсенала.

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