Аргентинський воротар отримав суворе покарання за використання лазерної указки

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський воротар Тигрес Науель Гусман отримав 11-матчеву дискваліфікацію за інцидент з лазером в матчі проти Монтерея в межах 15 туру вищої ліги Мексики.

Гусман, який був травмований і не брав участі в поєдинку, потрапив на відео, коли світив зеленою лазерною указки в очі воротаря Монтеррея Естебана Андраде із VIP-секції стадіону суперника.

¡Lo que no se vio del #Clásico Regio!



Nahuel Guzmán apuntando desde un palco con un laser a Andrada, el portero de Rayados pic.twitter.com/DCvmYonF3x — MedioTiempo (@mediotiempo) April 14, 2024

Невдовзі після закінчення зустрічі Гусман вибачився за свою поведінку. Незважаючи на це, футболісту не вдалося уникнути наслідків.

Тигреc повідомили, що вони також "застосують санкції, засновані на внутрішньому кодексі клубу", які включають додатковий штраф для воротаря команди.