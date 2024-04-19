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13.04.2024 13:00 712

Атлетик прийме Гранаду в 32 турі Ла Ліги

Сьогодні 09:31 120 0
Атлетик прийме Гранаду в 32 турі Ла Ліги
#Гранада, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, відбудеться один матч у межах 32 туру Ла Ліги.

Атлетик Більбао вдома зіграє проти Гранади. Поєдинок розпочнеться о 22:00, пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі Мегого.

Підопічні Ернесто Вальверде продовжують боротися за зону Ліги чемпіонів. Наразі команда посідає 5 сходинку і відстає від 4-го Атлетико Мадрид на 4 бали. Тим часом Гранада йде передостанньою. До рятівного 17-го місця їм не вистачає 11 очок.

Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Атлетик зіграв унічию з Вільярреалом, а Гранада вдома перемогла Алавес.

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